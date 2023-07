Urge aplicar la ley en México: Murat

El Mañana / Staff

He recorrido 20 estados del país planteando nuestro proyecto y en todos es recurrente la principal preocupación: la inseguridad y violencia¨. Alejandro Murat Hinojosa, exgobernador de Oaxaca

Alejandro Murat Hinojosa recién concluyó, en noviembre pasado, su mandato como gobernador de Oaxaca. Como beisbolista aspirante a las Grandes Ligas, en la política comparte con EL MAÑANA de Reynosa su hándicap que le dan el soporte para fijar su mirada en la candidatura a la Presidencia de México en 2024, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido al que le ratifica su militancia.

En un devenir de diálogo e intercambio de opiniones con algunos de sus columnistas, analistas y directivo de esta casa editora, Murat visualiza las profundas diferencias marcadas en un México de contrastes, en donde el proyecto de esperanza se convirtió en una demoledora pesadilla, en donde la impunidad y titubeo para enfrentar al delito han dejado a los mexicanos en la indefensión, ante una fallida estrategia que ha privilegiado "los abrazos y no balazos", sostiene.

Alejandro Murat arriba al edificio sede de EL MAÑANA de Reynosa bajo un incandescente sol que no ha dado tregua a los fronterizos. Un ágil movimiento lo hace descender y encamina sus pasos a encontrarse con el medio informativo más importante del noreste de Tamaulipas.

Saluda efusivo a Hildebrando Deándar Ayala, director general y editor, tributo obligado ante el busto de don Heriberto Deándar Amador y, posteriormente, juntos recorren los talleres y áreas del periódico, el mismo que se edita desde 1949 (74 años).

En el cuarto piso lo aguardan ya los columnistas Juan Gilberto Banda Reyes, Rodolfo Martínez Galván, Hugo Reyna y el periodista Francisco "Paco" Rojas. Modera el mismo Hildebrando Deándar.

Alejandro Murat se sienta a la cabeza, saluda de mano a los integrantes de esta mesa y rápidamente va compartiendo "sus números" para convencer del fundamento de su proyecto político a la Presidencia de México.

En intercambio de opiniones, Murat visualiza las profundas diferencias marcadas en un México de contrastes.

ESTAMOS DE MODA

Y lanza: "En Oaxaca dejamos muy buenos números, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación y Políticas Publicas. Hemos sido el primero y segundo lugar a nivel nacional en disminución de índices de pobreza; estamos en el ranking de los estados más seguros del país. Oaxaca es seguro para los oaxaqueños y para el turismo. Gobernamos de forma conjunta con dos mil 130 autoridades de 570 municipios, muchos de ellos (417), bajo el régimen de usos y costumbres; ejercimos un diálogo de acuerdo y consenso, no imponiendo".

"Estamos de moda", dice el exgobernador oaxaqueño. "En Oaxaca podemos caminar a cualquier hora y eso es porque hay seguridad. Nosotros trabajamos en ese propósito. Hoy la nota en Oaxaca es que no hay nota. Antes nos destacábamos por conflictos y nos dimos a la tarea de emprender un diálogo conciliador y escuchar a todos", abundó.

"Durante muchos años hubo un problema con los maestros; muchos se alzaron y el Estado mexicano no pudo con este conflicto. Nos hicimos amigos de los maestros y, al igual que todo acuerdo, fue mediante asambleas y consenso", precisó.

"Por eso aspiro a ser candidato a la Presidencia, quiero ser candidato de la Alianza. A la gente se le conoce por lo que hace, no por lo que diga; tenemos un contraste en nuestra democracia, queremos unir, no dividir, que se construya y no se destruya; hemos perdido el control, se tiene que aplicar la ley, tenemos que reformar el Sistema Procesal Penal Acusatorio y la Ley contra Delincuencia Organizada", dijo en su ponencia frente a sus interlocutores.

Hildebrando Deándar Ayala, director general y editor de EL MAÑANA de Reynosa, fue el anfitrión del exgobernador Alejandro Murat Hinojosa.

PRIORIDAD: ACABAR CON LA IMPUNIDAD

Hoy, apuntó, la prioridad es acabar con la impunidad; tenemos que restablecer que las familias puedan salir y caminar seguras. Hay tres opciones para un funcionario en el gobierno: Los que le entran de frente a la delincuencia, los que administran y los que terminan siendo corruptos.

En la dinámica de la charla con los líderes de opinión de EL MAÑANA de Reynosa, Alejandro Murat profundiza y expresa: "Hemos perdido la capacidad de asombro; hay que retornar al acato de la ley sin titubeos. Por ejemplo, de las ciudades más inseguras del mundo, nueve son de México. Si el Presidente ocupa una agenda de una semana a "pegarle" a todos los violentos, pasar a otra ciudad al término y ¿qué pasa? Se recupera la seguridad y tranquilidad sociales.

"He recorrido 20 estados del país planteando nuestro proyecto y en todos es recurrente la principal preocupación: la inseguridad y violencia. Por eso estamos proponiendo una reforma trascendental al Sistema Procesal Acusatorio y la Ley contra la Delincuencia Organizada. Todos sabemos, las autoridades lo saben, en dónde están y cómo se movilizan los grupos criminales; no es algo que amerite profundas indagatorias, es voluntad y combatir de manera frontal al delito sin excepciones ni titubeos. Lo hacemos o perdemos este país".

Murat Hinojosa confiesa que su proyecto político por la Presidencia de Mexico nace, precisamente, de impulsar una gran reconciliación nacional, en donde se restablezca la paz: "Del odio no surge nada, por eso estamos convocando a una unidad, en donde no haya ´chairos´ ni ´fifís´, en donde convivan, por igual, los mexicanos".

El exgobernador de Oaxaca habló en exclusiva con EL MAÑANA de Reynosa sobre su visión del país.

SE DEBE TRABAJAR EN CONJUNTO

Alcanzar la igualdad en México requiere de un enfoque integral que aborde aspectos como la educación, la salud y los servicios urbanos, dijo Alejandro Murat Hinojosa, quien enfatizó que es responsabilidad del gobierno, las instituciones y la sociedad, en su conjunto, trabajar juntos para promover políticas y programas que impulsen la igualdad de oportunidades y mejoren la calidad de vida de todos los mexicanos.

En términos de educación, es fundamental garantizar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación geográfica.

Una plataforma digital puede ser una herramienta valiosa para ampliar el acceso a la educación y nivelar el campo de juego para los estudiantes, permitiéndoles acceder a recursos educativos de calidad y desarrollar habilidades relevantes para el futuro, precisó.

ES SALUD TEMA URGENTE

En cuanto a la salud, el exgobernador oaxaqueño aseveró que la principal preocupación de un padre de familia es que su hijo se enferme y que no cuente con una atención adecuada ni los medicamentos necesarios.

"Se está reventando la industria farmacéutica; nadie te va a hacer medicinas gratis".

"¿Cuál salud de Dinamarca?", cuestionó

El tercer punto para lograr la igualdad es el urbano, (agua, luz, drenaje, espacios de esparcimiento y transporte público), es importante contar con un sistema público igualitario. "Nuestro país requiere un sistema de salud que atienda las necesidades de todos, ya no tanto como el de Dinamarca, pero sí con médicos y enfermeras que atiendan con calidez y candidez, y suficientes clínicas y hospitales con todo lo necesario".

Afirma que está preparado para participar y ganar

"Tengo 47 años de edad, tengo un matrimonio de 21 años con una esposa que me ha dado 4 hijos, por los que todos los días trabajo para alentar un mejor país para ellos; es lo que necesitamos, volver a recuperar una esperanza que fue engañada, que sólo nos dividió y confrontó. Tenemos que recuperar nuestro país, en donde se aplique la Ley por igual y en donde los violentadores sepan que no tendrán tregua ni impunidad".

México debe aplicar la Ley sin titubeos, dijo Murat Hinojosa.