En bancarrota, agencia de viajes fraudulenta

El Mañana / Staff.- La agencia de viajes “Tandem Tours” dice estar en bancarrota, por lo que afectados piden a las autoridades poner freno a esta empresa y evitar que siga defraudando, que paguen lo que deben o que vayan a la cárcel.

Profeco tiene seis quejas y el proceso está en trámite contra la agencia de viajes Tandem Tours y sus promotores, pero siguen dandose a conocer más casos de ciudadanos afectados.

Sofía Rubio Ruiz, una de las afectadas narró a El Mañana que conoció esa agencia porque anteriormente unos familiares habían viajado con ellos y vivió durante la pandemia en Reynosa, incluso el año pasado se fue a Nueva York, pese a las irregularidades en el traslado.

Explicó que para este año su viaje estaba previsto a Londres, en diciembre, por lo que empezó a dar anticipos de 10 mil pesos; en total pagó 59 mil pesos, pero comenzó todo un viacrusis.

Explica la afectada que en esa ocasión confió y depositó 20 mil pesos adicionales, actuando Erick Rivera Delgado, con alevosía y ventaja, porque seguía asegurando que los casos de los que se hablaba de defraudación, eran mentira.

“La gente me empieza a contactar, empezamos como a hacer la cadena de contactos de personas afectadas y resulta que era cierto, no nada más había sido una persona como él me dijo, que no eran chismes como él me mintió y que efectivamente mucha gente se quedó varada en el aeropuerto de la Ciudad de México, otros que no fueron a Japón, otros viajeros que iban a Disney-París y no les cumplió y le dije sabes qué, esto que hiciste no se vale, me engañaste, pesar que mi viaje es hasta diciembre yo te pregunté y me dijiste que todo estaba en orden cuando no era así y permitiste que te depositara 20 mil pesos más, quiero mi dinero y te cancelo el viaje”, dijo.

Sofía Rubio cuenta que la promesa que le hicieron fue de devolver el dinero, pero es fecha que no le han pagado nada, incluso viajó a Reynosa hace 15 días, pero sin respuesta.

”La situación es esta, que no dan fechas de pago, prácticamente ellos se están declarando en bancarrota y aparentemente no se les puede hacer nada, es una lástima, pero es que ese señor está libre, no da la cara, no da fechas de pago, me dieron unos papeles de un coche, como para asegurar mi carro y muestra de que tienen la fe de pagar, el coche no se dónde está, no me quisieron decir dónde está, no sé quién lo tenga, los papeles están a nombre de Erick Rivera, la factura no me la endosaron, me entregaron una factura como equis, sin endoso, obviamente la gente sabe que una factura sin endoso no puedes hacer uso de ella, esos mismos papeles que tengo en original en mi poder, los quisieron entregar copias a otra persona como promesa de pago también”, recalcó.

Explica que para tranquilizar a las personas les están dando de 500 o mil pesos, en su caso le deben 59 mil pesos y no ve para cuando le van a pagar.

La afectada señala que está dentro del plazo para cancelar el viaje -que es en diciembre-, porque hay un lapso de 60 días para hacerlo, pero aun así nadie le responde.

“La señora Nora Delgado que es la que me dio fechas, no las cumplió, Erick ayer ya hablé con él y ya está en una forma muy altanera diciendo hazle como puedas, yo no tengo, ya me asesoré con muy buenos abogados, no tengo dinero y en dado caso que llegue a tener, les pagaré a los afectados primero, los que se quedaron en el aeropuerto de México esperando un viaje falso a Japón y los de septiembre, que se iban a ir a Disney París”, recalcó la afectada.

Señaló que la agencia de viajes es familiar, ya que la operan Erick Rivera Delgado, la señora Nora Delgado que es la que también está dando la cara, dando pagarés y Nancy Rosas Wiler que presta sus cuentas bancarias para los depósitos.

“El se declaró en bancarrota y no hay cómo obligarlo, si no tiene dinero pues que pague con cárcel, porque nosotros seguimos sufriendo por nuestro dinero que nos cuesta mucho trabajo conseguirlo y el señor sigue libre, viajando y disfrutando de nuestro dinero”, dijo.

PURAS MENTIRAS

* Explicó que el año pasado se fue con esa agencia a Nueva York y pagó un vuelo de viaje redondo McAllen-Nueva York, pero todo fue diferente, porque de Reynosa salieron rumbo a McAllen en una van y hasta Houston, de donde volaron a Dallas y luego a Nueva York y de regreso fue igual.

* “Yo pagué por un viaje en avión, redondo, uno tiene la ilusión, es su primer viaje, lo deje pasar, ahorita que salió todo este tema resulta que siempre operan de la misma forma, casualmente el avión se descompuso, casualmente la aerolínea canceló los vuelos, casualmente se le ponchó la llanta al avión y entonces lo que hacen ellos es moverte en van que ellos rentan y se ahorran este trayecto, porque volar de McAllen es un poco caro, hacen toda la pantomima de que lo voy a solucionar”, apuntó.