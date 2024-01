Inician adicciones a temprana edad

Cada vez inician a más temprana edad las adicciones entre los menores y jóvenes, por lo que las autoridades de Salud en Reynosa buscan atender esta problemática y prevenir.

Astrid Zapata, directora de UNEME Cecosama, Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones, Reynosa, la Curva, comentó que la última estadística nacional en México habla de que esta problemática

ha ido en aumento, por lo que buscan hacer acciones para prevenir o de lo contrario la incidencia va a ir al alza.

"Entre 12 a 17 años, y ésta es la edad en la que vamos a estar realizando acciones para prevenir y brindar, se llaman factores protectores ante los factores de riesgo, como la incidencia o la disponibilidad, la curiosidad, la presión social. Nosotros tenemos que generar estrategias de factores protectores para que los chicos tengan estas herramientas y decidir un cambio en un estilo de vida", dijo.

Explicó que las drogas de inicio son el alcohol y el tabaco: los jóvenes al ver esta baja percepción de riesgo como normalizado -como que no pasa nada-, la mayoría de las personas lo hacen, empiezan a experimentar con las sustancias y esto llega al hábito.

"Si no se detienen llega hacia una conducta más riesgosa o incluso hacia la adicción, por eso hay que prepararnos desde este inicio experimental con todas las herramientas de factores protectores", recalcó.

Señaló que la adicción es una enfermedad multifactorial, factores de riesgo como la disponibilidad de las sustancias en muchas ocasiones en los hogares, la curiosidad, la presión y la falta de comunicación asertiva, entre otras. "No sé decirte, no no sé poner límites y eso vuelve vulnerable al joven; la baja autoestima, tener padecimientos de algún tipo de salud mental, si están muy estresados, si están muy ansiosos, eso los vuelve vulnerables a que empiezan a querer, con esta sustancia, disminuir los síntomas que estos emiten", expresó.

En UNEME la Curva cuentan con tratamiento ambulatorio de manera gratuita en el ámbito de las adicciones, en la calle Ferrocarril, 2311 en la colonia la Curva o para más información marcar al 8999226740, en horario de 80:00 de la mañana 3:30 de la tarde.

"Para que ellos tengan este acceso y puedan fácilmente ser llevados por su papá, su mamá o tutor para que puedan iniciar con un tratamiento breve de entre 8 sesiones más o menos, para poner su cita y ahí los jóvenes pueden recibir tanto la asesoría preventiva, como la parte del tratamiento ambulatorio, es decir van toman sus sesiones y regresan a su vida cotidiana", explicó.