Trasladarán a Benito la jirafa a Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.-La jirafa "Benito" será trasladada de Ciudad Juárez, Chihuahua, a African Safari, Puebla, a más de mil 900 kilómetros de distancia tras concederse un amparo a ambientalistas que les preocupaba su bienestar.

"Se requiere al Titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que dentro del término de 24 horas contadas a partir de la legal notificación informe lo conducente al traslado de la jirafa de nombre 'Benito' a African Safari Puebla", se leyó en la resolución del amparo 1016/2023.

El Gobernador morenista de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, confirmó que ya solicitó el traslado de la jirafa que hasta este 12 de enero vivía en el Parque Central de la ciudad fronteriza.

La jirafa, la cual tiene 3 años de edad, llegó a Ciudad Juárez, Chihuahua, el 3 de mayo de 2023, y sustituyó a "Modesto", otra jirafa que falleció en 2022, dentro de la sección poniente del Parque Central.

"Benito" mide cuatro metros y se encontraba en el zoológico Fiesta Safari de Culiacán, Sinaloa, hasta que el Gobierno de Chihuahua gestionó su traslado.

Durante meses fue criticado el estado en que se encontraba el animal, debido al clima extremo que predomina en Ciudad Juárez, con veranos muy calurosos e inviernos igual de fríos.

Ocho meses duraron las protestas con el hashtag #SalvemosABenito.

Ana Félix, representante de "Somos Su Voz", refirió en días pasados que la propuesta realizada por los animalistas fue que Benito fuera trasladado al zoológico "Africam Safari", donde los animales deambulan en libertad controlada, y cuyo lugar está acreditado por la "Association of Zoos and Aquariums" y la "World Association of Zoos and Aquariums".