Garantizan abasto de alimentos en Reynosa

El Mañana / Staff.- La Cámara Nacional de Comercio de Reynosa emitió un exhorto a que no propicien más compras de pánico de alimentos y de agua embotellada, latería y papel sanitario.

Gildardo Lopez Hinojosa, presidente del Organismo Canaco, declaró ayer que no existe desabasto y mucho menos riesgo de escasez de alimentos tras el paso de la tormenta Alberto por Tamaulipas.

Reconoció que el pasado martes, centros comerciales y tiendas de autoservicio reportaron a la Canaco una movilización inusual de compras.

Agotando por unas horas la existencia de agua embotellada, latas de atún y papel sanitario, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de abasto de insumos y garantizar la disponibilidad.

López Hinojosa admitió que las compras de pánico y sin sustento pueden provocar una real escasez de productos, o bien, que se aproveche para realizar "reventas".

"Nosotros en Canaco, yo como presidente, pudiera convocar a las familias a comprar y surtir sus reservas de víveres para el hogar, pero no hay fundamento para ello; no podemos incurrir en actitudes de alarmismo innecesario, no hay desabasto y la red de distribución de alimentos en Reynosa, está garantizado durante los siguientes días que transcurra la tormenta Alberto".