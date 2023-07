´Abandonan a 8 de 10 perros´

El Mañana / Staff.- En Reynosa se estima que 8 de cada 10 perros que hay en la ciudad tienen dueño, pero la mayoría son abandonados a su suerte, por lo que deambulan por las calles; enfatizó Maricruz Prado Espinoza, titular del Centro Antirrábico local, misma que especifico que no se cuenta con un censo de mascotas por lo que no se sabe exactamente cuantos animales se encuentran en esta situación.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 70% de los perros en el mundo no tienen un hogar, por ello, el objetivo del Día Mundial del Perro, se enfoca en crear conciencia sobre la adopción y fomentar los cuidados necesarios para brindarle una mejor calidad de vida a los lomitos.



LOS DIVERSOS TIPOS DE ABANDONO

Maricruz Prado Espinoza, titular de la unidad canina comentó a El Mañana que hay varios tipos de abandono, el de las familias que se cambian de casa y lo dejan, otro por enfermedad y por moda que compran mascotas, pero luego al ver los gastos que conlleva tener un animal los dejan en la calle o en algún terreno baldío.

SE CAMBIAN DE CASA Y LOS DEJAN

Explicó que hay mucho abandono por parte de la gente que viene a trabajar procedentes de otros estados del país, ingresan a las casas que no son propias, traen perro o les dan perro y vuelven a cambiarse de casa y no se los llevan.

El problema se da mucho en colonias de la periferia como en Rincón de las Flores y Paseo de las Flores.

"En muchos fraccionamientos hay mucho problema de abandono por cambio de casa en la misma ciudad", dijo.

HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE

El otro abandono es que cada seis meses están pariendo porque no las esterilizan, por lo que tiran a las hembras con los cachorros y el otro abandono es porque está enfermo.

"Otra persona vino hace días y es que el perro pues sí lo quiero mucho pero tiene cáncer, se hizo la lucha, no se puede, no sé si a lo mejor lo duerma, un pariente me dijo "piérdelo", pero claro que no, ya no tiene remedio de salud, pues ya mejor duermes al perro, pero es hasta que la muerte nos separe", expresó.

Hay que dar atención en salud, porque a veces ya no se quiere gastar, siempre el enfoque de todo es la responsabilidad explicó la titular del Centro Antirrábico.

"Tú le quitas el perro y dicen te vuelven a dar otro y es el mismo, no, que se queden con el perro y que batallen con el perro, porque es de ellos, ellos tienen que tener la responsabilidad y gastos y lo que se tenga que hacer y después van a decir va a ser el último perro, no vuelvo a tener y vuelven a tener otro, vuelve a crecer, igual se va a enfermar, se va a llenar de sarna y para la calle, entonces yo siempre les digo aquí es que sepan que no es un mueble, son seres vivos", recalcó.

Actualmente el centro canino tiene en adopción 8 perros grandes y 5 chicos .

"Tengo dos que las tiraron en un centro de salud, tienen como cruza de labrador, tengo otro que es del centro de salud, lo estamos curando porque tiene alergia, ya se estaba muriendo, se le está dando tratamiento y ya se mejoró, está comiendo muy bien, lo bueno que no ha dejado de comer, tenemos una que se quemó, cada quién tiene su historia, le hablaron a los bomberos, fue una cosa exagerada para poder atraparla, tuvimos que anestesiarla, estaba gravísima y ahorita es un amor la perrita", expresó.

Actualmente no se tiene un censo, hay personas que tienen uno, dos o hasta siete, entre perros y gatos.

"Es que me mordió un perro, por decir, salen los dueños, tienen dueños, pero no tienen barda, se cría afuera el perro entonces, no se va porque él ahí anda, entonces siempre digo de cada 10, 8 tienen dueño, pero están en el abandono, están en la calle, contagiándose de enfermedades, de cáncer, de todo", recalcó.

La titular del antirrábico informó que una mascota se debe cuidar hasta el final y no tenerlo por novedad.

"Que la cuiden hasta su final y que sepan que cuando van a adquirir, van a aceptar una mascota, van a necesitar dinero para su manutención y que tenga una salud y una vida digna, siempre digo que gane las responsabilidad, no la novedad", finalizó.

