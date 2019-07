Lo sorprende su talento

Ciudad de México.

Elton John admitió que quedó sorprendido por el talento de Billie Eilish, en una entrevista para la revista Complex.

El intérprete de "Rocketman" se refirió al álbum debut de la cantante, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, como un material increíble.

"Es una de las jóvenes más talentosas que he escuchado. Ella ha recorrido un largo camino rápidamente.

"No puede esperar para verla en vivo porque tiene algo muy especial en marcha. Talentos como el de ella no aparecen muy a menudo", declaró.

Elton John también reconoció el trabajo de Khalid, y afirmó que es un gran escritor y cantante.