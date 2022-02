Lo inspiran a ayudar

Tuve cáncer, no avanzado, pero lo detectaron en mi abdomen hace 15 años y como lo cachamos a tiempo, lo superé, pero me di cuenta desde entonces, que es imposible dejarme vencer, y comencé a dedicarme un poco más a una labor social* El Vampiro Canadiense, ex luchador ?

Ya semi retirado de la lucha libre, pero activo en otros rubros de la industria del entretenimiento, se unió a la fundación Mi Gran Esperanza, dedicada a apoyar a pequeños que padecen cáncer.

Como embajador, su primer evento para recaudar fondos para tratamientos de los menores, lo llevará a cabo el próximo 28 de mayo, en el Ágora del Palacio de la Cultura y Los Congresos (Palcco), donde habrá música de rock, espectáculos de lucha y stand up.

LUCHA POR SU SALUD

"Hace poco más de un par de años, cuando me dijeron que dentro de un tiempo voy a sufrir mucho de demencia, que estoy en camino con el Alzheimer, me quedé pensando en dos opciones, hacerme la víctima o luchar y tomarlo como obstáculo. Tomé la decisión de luchar por mi salud y seguir.

"Tuve cáncer, no avanzado, pero lo detectaron en mi abdomen hace 15 años y como lo cachamos a tiempo, lo superé, pero me di cuenta desde entonces, que es imposible dejarme vencer, y comencé a dedicarme un poco más a una labor social, a estudiar estas enfermedades y hoy me uno como embajador a esta asociación", platicó el famoso de 54 años.

En el evento, que contará con la conducción del bailarín y ex luchador Latin Lover, participarán grupos como Víctimas del Doctor Cerebro, Sara Valenzuela, Los Garigoles, agrupación con quien dijo, tendrá una intervención musical; Umo, Armando Palomas y Vaquero Negro, entre otros.

TODO POR APOYAR

Mientras que la exhibición de lucha libre contará con profesionales como Pagano y Dr. Wagner; y en la comedia de stand up estará Hugo "El Cojo Feliz".

La venta de boletos inicia el lunes 21 de febrero a través de www.lataquillamx.com, cuyos precios oscilarán entre los 200 y 500 pesos.

La cita al evento, con aforo para 3 mil 900 personas, será partir de las 16:00 horas.

Se aplicarán las normas de sanidad: constancia de vacunación o prueba negativa de Covid-19 con vigencia de 48 horas.