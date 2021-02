Ciudad de México.- ´´ Keeping Up With The Kardashians" llegará a su fin y E! ya estrenó el primer tráiler de la última temporada del reality show más escandaloso de la televisión internacional.

"Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y varios programas derivados, hemos decidido como familia dar fin a este viaje tan especial. Estamos más que agradecidos con todos los espectadores que nos han acompañado a lo largo de los años", declaró la familia en un comunicado especial.