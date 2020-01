Llegan Reyes a ejidos y colonias marginadas 

Con el propósito de brindar un momento de alegría a niños y familias vulnerables que habitan en varios ejidos de esta ciudad fronteriza y colonias marginadas, la Fundación Marcelo Olan entregó roscas, piñatas, dulces y alimentos con motivo del Día de Reyes.

El presidente y fundador de la asociación altruista, Marcelo Olan, indicó que buscaron llegar a personas vulnerables que habitan en zonas de la periferia así como en ejidos, lugares a donde nadie les lleva la ayuda aun y cuando hay menores de edad que esperan un regalo en estas fechas.

En entrevista, recordó que desde hace más de cuatro años realiza esta actividad junto a los integrantes de su Fundación, aunque precisó que anteriormente la realizaba de manera individual, por lo que ahora puede abarcar más sitios y personas beneficiadas.

Entre las colonias y ejidos que visitaron se encuentra Galeana, Reforma, El Porvenir, El Banco, Corrales, Periquitos, Riveras del Carmen, 10 de Mayo, Nopalera y Ferrocarril.

Recordó que el 23 de diciembre llevaron a cabo la entrega de mil despensas a igual número de personas vulnerables, así como juguetes, 150 pares de zapatos nuevos y ropa entre otros artículos.

"Cuando llegué a Reynosa hace 17 años, llegué solo, sin familia y aquí encontré muchas personas que me tendieron la mano, un señor me regaló madera y con ella construí una casita, estoy muy agradecido con muchas personas que sin conocerme me tendieron la mano, por eso ahora que estudié y tengo trabajo trato de regresar un poco de lo mucho que me dieron", dijo.

CAMPAÑAS DE SALUD

Agregó que a lo largo del año realiza y coordina tres campañas de salud, con el propósito de abonar en el área médica a las personas de escasos recursos y que habitan en zonas marginadas de esta localidad.

Expresó que además les brinda medicina, ropa, alimento y ayuda legal a niños y adultos mayores, sin ningún costo.

"Estamos dispuestos a apoyar a los menores cuando son rechazados en las escuelas o que el papá no se hace responsable de ellos, los apoyamos de manera gratuita", dijo.

Recordó que el año pasado a través de su Fundación construyeron dos casas-habitación en la colonia 15 de Enero, una para una pareja de abuelitos que no tenían donde vivir y la segunda para una familia de carretoneros, a quienes se les quemó su vivienda.

Indicó que las personas que requieran algún tipo de apoyo pueden comunicarse al número 89 99 13 78 18 ó a la página de la Fundación Marcelo Olan Mendoza, así como también pueden acudir a las oficinas ubicadas en la calle Puerto México número 604 en la colonia Ampliación Rodríguez.