Llega y conquista corazones

Morat, agrupación originaria de Colombia, quienes en poco tiempo han logrado un asenso en el pop latino y folk-pop, han logrando consolidarse gracias a su talento como una de las bandas más conocidas de la actualidad y la noche del viernes se presentaron por primera vez en Reynosa en el Círculo de la UMAN ante un lleno total.

Morat que amenizó la coronación de la nueva soberana de la UMAN, con su música conquistó los corazones con su sonido juvenil armónico y romántico, fue en pasada la media noche que subió al escenario esta agrupación colombiana causando la euforia entre los asistentes, al ver subir a cada uno de sus integrantes Simón Vargas Morales, Juan Pablo Isaza Pineros, Martín Vargas Morales y Juan Pablo Villamil Cortés.

OLEADA DE APLAUSOS

Los cuatro músicos colombianos demostraron su talento en el escenario, interpretando las canciones de su nuevo álbum ´Balas Perdidas´ y entre gritos y aplausos arrancaron con "Maldita Costumbre", a la que le siguieron "Amor con Hielo" y "Cuando Nadie Ve", y "Acuérdate de mí".

El show continuó conforme los músicos iban explicándole a sus seguidores el origen y el proceso de cada canción que iban tocando y así llegaron: "Punto y Aparte", "El Embrujo" y "Sé que te duele".

El lugar lució completamente lleno y ni el frío detuvo a los fans de morar que los acompañaron con sus voces para cantar con ellos "Otras se pierden", "Yo Contigo, Tú conmigo" y el tema "Mi vida entera" fue el marco ideal para una espontánea petición de matrimonio de una pareja del público Marisol Reyna que recibió anillo de compromiso de su novio ahora prometido Andrés Sada.

La noche no podía ser mejor, cuando se escucharon otros de sus éxitos como:"Besos en Guerra", "Yo no merezco volver" y "Cómo te atreves" cuando Morat intento despedirse, pero regresaron para cerrar con "Mi nuevo vicio" y tras la ovación consintieron a sus fans interpretando nuevamente "Yo no merezco volver" y "Besos en Guerra".