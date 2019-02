Llega nuevo dentista al Centro de Salud

Díaz Ordaz, Tam.- El odontólogo pasante Juan Antonio Torres se integró al equipo médico del Centro de Salud, en donde estará a cargo del departamento, para ofrecer atención a los derechohabientes del Seguro Popular.

Originario de esta localidad, el odontólogo pasante informó que en el consultorio dental del Centro de Salud, se atienden a los solicitantes de 8 de la mañana a las 2 de la tarde, con diversos servicios para el cuidado bucal.

Además de la limpieza dental y extracciones de dientes o muelas, a partir de la fecha se estará aplicando flour, en el empaste de las piezas dentales.

Este nuevo material, sustituirá a la llamada amalgama, que tradicionalmente ha sido el más usado, pero que deja marcas evidentes en el diente, por no ser del color de la pieza dental.

En cambio el flour, será más difícil de observar en una persona, pues el color es similar al de la pieza dental que sea empastada.

El doctor Juan Antonio Torres, hizo saber que los derechohabientes del Seguro Popular, no pagan un solo centavo por el servicio que se les ofrece en el consultorio odontológico, sin embargo, los pacientes externos, es decir que no tengan ese beneficio, si pagan un cuota de recuperación, que es mucho menor a la que cobra un dentista particular.

Comentó que actualmente está cubriendo al doctor Hernán Cortés, quien se encuentra disfrutando de su período vacacional.