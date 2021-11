Listos los cuartos de final de la Liguilla: habrá ´Clásico Capitalino´

Pumas puede aprovechar que el América suma 17 días sin un partido formal, y un mes sin ganar para cobrar venganza de las afrentas que le han hecho los de Coapa.

Las dos últimas Liguillas en que se han enfrentado, las Águilas eliminaron a los auriazules, que esta noche intentarán sacarle provecho a la falta de ritmo de los azulcremas.

Hoy se disputa la ida de los Cuartos de Final, en el Estadio Olímpico Universitario, donde el cuadro auriazul llega tras haber goleado a Cruz Azul y dejar fuera a Toluca.

En los últimos 18 días, las Águilas tuvieron dos juegos amistosos, ante Coyotes de Tlaxcala y Atlante, donde salieron victoriosos, por marcador de 2-0 y 1-0, respectivamente.

Mientras, Pumas tomó aire, ajustó detalles en su defensiva y jugó un duro encuentro de Repechaje ante Toluca, en medio de presión y exigencia para lograr su pase a la Liguilla.

ATLAS A DAR PRIMER GOLPE

Por su parte Atlas y Rayados de Monterrey se enfrentará esta noche en en el BBVA.

Los Zorros parten como favoritos al haber terminado en la segunda posición de la tabla general, además de tener la ventaja de cerrar en casa el cotejo de vuelta.

Los Rayados llegan a esta instancia con un partido más ya que jugaron el fin de semana la repesca ante Cruz Azul, equipo al que vencieron 1-4.

Atlas en calidad de visitante fue uno de los mejores en ese ámbito durante el certamen, el saldo fue de cuatro victorias, tres empates y solo una derrota.

Para Rojinegros y Rayados será la cuarta vez que se enfrenten en cuartos de final de la Liguilla, el último duelo en esta instancia se dio en el Apertura 2017, ahí los regiomontanos salieron airosos con un resultado global de 6-2.

CUAUHTÉMOC BLANCO ´PUMAS LES PUEDE METER UN SUSTO´

Para el Clásico Capitalino, Cuauhtémoc Blanco, exjugador azulcrema, dijo que las Águilas deben tener mucho cuidado al enfrentar a los Pumas, "pues les pueden meter un susto". El ahora gobernador de Morelos indicó que el juego que hace el equipo de Solari, "no me gusta, me gustaría que atacaran más, que fueran más al frente, espero que así lo hagan y se pongan las pilas en este juego, porque Pumas echó a Toluca, que se supone era un mejor equipo".