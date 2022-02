Lilly Téllez da positivo a covid-19

Hoy, a través de sus redes, la legisladora se permitió una broma al afirmar que no ha perdido el antojo por los chocolates, lo que le parece es un buen síntoma.

"Tengo covid, me guardaré en casa para recuperarme. No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma", anunció la representante del Partido Acción Nacional (PAN).

Tras anunciar su diagnóstico positivo a covid, Lilly Téllez recibió varias muestras de apoyo y deseos de salud por parte de varios actores políticos, comunicadores, así como de internautas que la siguen.

Uno de los primeros en desearle una pronta recuperación fue Marko Cortés, líder nacional del PAN.

"Espero tengas una pronta recuperación, amiga Lilly Téllez. Te envío un fuerte abrazo", escribió Cortés en Twitter.