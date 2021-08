Lidera nominaciones

Otros fuertes contendientes serán Billie Eilish, BTS , Doja Cat, Drake , Giveon y Lil Nas X. Además, Olivia Rodrigo, The Kid LAROI y 24kGoldn recibieron múltiples nominaciones por primera ocasión.

EL 12 DE SEPTIEMBRE

Los MTV Video Music Awards (VMA´s) de 2021 regresarán a la ciudad de Nueva York el domingo 12 de septiembre, y se transmitirán en vivo desde el Barclays Center a 180 países en todo el mundo.

Un comunicado de prensa reveló que que esta será una de las primeras ceremonias de premios que cuenten con público en vivo en Nueva york desde que la ciudad reabrió, agregando que la salud y la seguridad de los artistas, fans, staff y acompañantes tendrán la más alta prioridad.

A partir del martes y hasta el viernes 3 de septiembre, los fans podrán votar por sus favoritos en 14 categorías, visitando vma.mtv.com.

LISTA DE NOMINADOS 2021

Video del Año

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP" - Atlantic Records

DJ Khaled ft. Drake - "POPSTAR" (Starring Justin Bieber) - OVO / We The Best / Epic Records

Doja Cat ft. SZA - "Kiss Me More" - Kemosabe Records / RCA Records

Ed Sheeran - "Bad Habits" - Atlantic Records

Lil Nas X - "MONTERO (Call Me By Your Name)" - Columbia Records

The Weeknd - "Save Your Tears" - XO / Republic Records

Artista del Año

Ariana Grande - Republic Records

Doja Cat - Kemosabe Records / RCA Records

Justin Bieber - Def Jam

Megan Thee Stallion - 300 Entertainment

Olivia Rodrigo - Geffen Records

Taylor Swift - Republic Records

Canción del Año

24kGoldn ft. iann dior - "Mood" - RECORDS LLC / Columbia Records

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - "Leave The Door Open" - Aftermath Entertainment / Atlantic Records

BTS - "Dynamite" - BIGHIT MUSIC

Cardi B ft. Megan Thee Stallion - "WAP" - Atlantic Records

Dua Lipa - "Levitating" - Warner Records

Olivia Rodrigo - "drivers license" - Geffen Records

Mejor Artista Nuevo

24kGoldn - RECORDS LLC / Columbia Records

Giveon - Epic Records / Not So Fast

The Kid LAROI - Columbia Records

Olivia Rodrigo - Geffen Records

Polo G - Columbia Records

Saweetie - Warner Records

Wallows - "Are You Bored Yet?" - Columbia Records

Ashnikko - "Daisy" - Warner Records

SAINt JHN - "Gorgeous" - Godd Complexx / HITCO

24kGoldn - "Coco" - RECORDS LLC / Columbia Records

JC Stewart - "Break My Heart" - Elektra Music Group

Latto - "Sex Lies" - RCA Records

Madison Beer - "Selfish" - Epic Records / Sing It Loud

The Kid LAROI - "WITHOUT YOU" - Columbia Records