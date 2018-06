Libros con temas sexuales dividen opinión de los papás

"Si se los van a enseñar en la escuela me parece bien". Francisco, padre de familia.

"Entiendo que es parte de la educación pero creo que no estamos preparados". Norma, madre de familia.

Opiniones divididas tienen los padres de familia en Reynosa ante los próximos libros que la Secretaría de Educación Pública (SEP) dará a alumnos de secundaria y que incluyen temas de homosexualidad, bisexualidad y masturbación.

"No veo mal que hablen de esos temas, vi la noticia y me parece que es algo natural de lo que tarde o temprano se van a enterar y si se los van a enseñar en la escuela me parece bien, los niños de ahora están a veces mas despiertos que uno" expresó Francisco un padre de 2 adolescentes de 14 y 12 años.

Norma, quien tiene una hija de 10 años, comentó no estar de acuerdo al considerar que los textos podrían confundir a los menores en sus preferencias "imagínese a veces hay niños confundidos que no saben lo que quieren y si ellos leen y ven a los homosexuales como algo normal después van a querer ser así, yo entiendo que es parte de la educación pero creo que no estamos preparados".

Los libros son de la materia de Biología en el primer grado. La SEP solo ha dado a conocer que en los textos se incluirán diversos conceptos de la sexualidad humana.

A Miguel Hernández, otro padre de familia de un adolescente de 12 años, le preocupa que los maestros no estén preparados para explicar las dudas que puedan surgir de los estudiantes "Solo espero que cuando se aborden esos temas sean con seriedad por que la secundaria es una etapa muy difícil en la que se hacen burlas de todo, me gustaría que prepararán a los maestros para saber qué decir y contestar".

Mariana, una madre de 3 hijos de 18, 25 y 27 años, las nuevas enseñanzas y son parte del crecimiento que los jefes de familia deben aceptar y tratar. "Son temas que nos dan vergüenza y que a veces damos por hecho que saben, cometemos ese gran error de pensar que el maestro o los amigos les enseñan todo cuando no es así, los jóvenes no saben; ellos piensan que en el internet viene todo y no es así, los únicos que nos equivocamos al asumir eso somos nosotros".

Una maestra de secundaria pública en Reynosa aseguró que a la fecha no se les ha preparado para dar clases de temas nuevos por lo que están a la expectativa de que incluirán los textos. "Ahorita cuando damos clases de sexualidad surgen muchas dudas y mitos porque son niños que vienen de familias de todo tipo con problemas emocionales o de conducta, aveces de papás separados, violentados, entonces cuando hablemos de eso habrá más conflictos".

Reconoció que los temas de sexualidad humana requieren meses de estudio y adaptación, por lo que será un gran reto enseñarlos "Estoy convencida de que no estamos preparados para este tipo de cosas; queremos capacitarnos de manera profesional pero no tenemos las herramientas".

Los libros serán entregados el próximo 20 de agosto, como parte del ciclo escolar 2018-2019.

BIOLOGÍA PRIMER GRADO

>La materia incluye los siguientes temas:

>Homosexualidad.

>Bisexualidad.

>Masturbación.

>Transexualidad.

>Homofobia.