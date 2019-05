Liberan ancianita acusada de trata

´´Generamos una teoría de un negocio familiar, hicimos la propuesta al juez y él decidió que sí había por lo pronto la probabilidad de que existía la violencia familiar´´. José Ángel Treviño Aguilar, abogado defensor.

Cd. Victoria, Tam.

Tras casi 13 horas de audiencia de vinculación a proceso finalmente fue puesta en libertad la señora Serafina Castillo Castañeda, de 72 años de edad, arrestada la noche del lunes 13 acusada del delito de trata de personas en la modalidad de mendicidad forzosa en perjuicio de su nieta de 10 años.

El caso provocó indignación entre la comunidad victorense debido a que la señora Serafina es una mujer de la tercera edad que se gana la vida vendiendo pan de horno y empanadas, actividad con la cual sostiene a sus cuatro nietos.

"A nosotros nos tocó atender el trabajo jurídico", indicó el abogado defensor José Ángel Treviño Aguilar; "generamos una teoría que está basada en los datos de prueba de la investigación que como defensores realizamos en varios negocios para demostrar que en este caso, lo que se le estaba imputando a nuestra representada no era trata de personas", argumentó.

La audiencia inició a las 10 horas del martes en la Sala C del Centro Integral de Justicia local, decretándose un receso que se reanudó a las 14:30 horas, y finalizando alrededor de las 23 horas durante las cuales el juez de Control determinó reclasificar el delito como Violencia Familiar, el cual no requiere prisión preventiva oficiosa, por lo cual la imputada no tuvo que ser reingresada al Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria.

"Conseguimos la prisión domiciliaria y algunas otras medidas como una prohibición a no salir de la ciudad y ese delito de algún modo podemos manejarlo mejor, digamos litigarlo, y buscar una solución favorable para la señora y desde luego para la menor", dijo. La niña fue recluida en la Casa Hogar tras el arresto de su abuela la semana pasada.

"Generamos una teoría de un negocio familiar, hicimos la propuesta al juez y él decidió que sí había por lo pronto la probabilidad de que existía la Violencia Familiar; nosotros nos vamos a sostener en la teoría pero vamos a continuar en la investigación para ver de qué manera le podemos dar una salida a esto", agregó.

Tras la audiencia se dio un plazo de dos meses para que ambas partes, Defensa y Ministerio Público, lleven a cabo sus investigaciones complementarias luego de los cuales volverán a darse cita para continuar el proceso penal.

La señora Serafina Castillo de 72 años tiene prohibido abandonar la ciudad mientras dure el proceso, o bien, deberá solicitar permiso a las autoridades judiciales para ausentarse temporalmente.

Versión de la PGJE

>La imputada fue detenida después de que fuera presentada una denuncia por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, y presentada ante la autoridad competente, quien decretó la vinculación a proceso, al encontrar elementos que implican a Serafina "N" y/o Ma. Felicitas "N" en el citado delito, en contra de una menor de edad.

>La autoridad judicial estableció, además prisión domiciliaria por el tiempo que dure el proceso, un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y la prohibición de que la imputada tenga contacto con la víctima.

>En cuanto a la utilización de dos credenciales de elector con las que cuenta la imputada, es un delito del orden federal y se dará vista a la autoridad correspondiente para que determine lo que por derecho corresponde.

>Es de señalar que la menor, cuya identidad se reserva por Ley, se encuentra bajo resguardo del DIF Tamaulipas, sin que hasta el momento haya comparecido algún familiar para solicitar su custodia o información del menor.