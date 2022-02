Liam Gallagher quiere una reunión de Oasis

En una reciente entrevista con el diario británico The Times, Liam Gallagher volvió a hablar sobre el tema, alimentando (como siempre) una esperanza para los fans, pero sin ninguna confirmación concreta.

"Me gustaría que Oasis volviera a estar juntos. Si sucede, sucede. Pero estoy lo suficientemente feliz de hacer mi carrera en solitario", dijo el artista.

Y su carrera en solitario vio recientemente el nuevo sencillo, "Everything's Electric", presentado en los Brit Awards 2022.

Liam continuó hablando de su hermano Noel y el gran éxito que tuvo con Oasis y reafirmó su deseo de reconciliarse con él.

"Nunca debimos habernos separado, pero lo hicimos, y aquí es donde estamos. Pero sabes que lo amo, lo amo. Nos separamos hace casi 13 años. Es ridículo. Podemos seguir diciendo quién tiene la culpa, si realmente quisiera ponerse en contacto, por el bien de mi madre, podría hacerlo, pero obviamente no quiere. Hay tantas ramas de olivo que uno puede ofrecer", compartió.

En los últimos meses el músico admitió que estaría dispuesto a dar vida a un reencuentro de Oasis aunque sea gratis. Y ha apelado en repetidas ocasiones a su hermano para que dé vida al grupo. Noel, por su parte, afirmó que quizás regresaría con Oasis por 100 millones de libras.

"Nadie nos hizo una oferta. Pero si alguna vez fuera a hacerlo, sería solo por el dinero. ¿Lo haría por caridad? Absolutamente no. No somos ese tipo de personas allí. ¿Para Glastonbury? No creo que Michael Eavis tenga suficiente dinero. Pero, ¿volveremos a estar juntos algún día? Mientras todos estemos vivos y tengamos cabello, siempre habrá una oportunidad. Pero solo por dinero", dijo Noel en 2015.

Oasis se separó en 2009 cuando Noel se fue después de una discusión con Liam, antes de que la banda subiera al escenario en Francia.

"Pensé que seríamos los Stones, haciéndolo hasta el día de nuestra muerte. Podríamos haber tenido un descanso, salir y hacer lo nuestro, y luego volver a hacerlo. Que implosionara así fue desastroso. Me descarrilé un poco cuando sucedió, porque fue lo que unió mi vida", dijo Liam sobre la ruptura.

Ambos hermanos Gallagher han encontrado el éxito después de Oasis, con el tercer álbum en solitario de Liam, C'mon You Know, que saldrá en mayo. En junio, tocará en dos espectáculos con entradas agotadas en Inglaterra, en el Knebworth Park con capacidad para 80 mil personas en Hertfordshire, donde Oasis realizó dos espectáculos que definieron récords en su carrera en 1996.