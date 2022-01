Leyenda de guitarra

Desde que tenía ocho años comenzó a tocar una guitarra española que encontró en los escombros de una casa a la que él y su familia se mudaron, en 1952; recibió su propio instrumento cuando tenía 12 y desde entonces fueron inseparables, algunas veces incluso lo sancionaron en la escuela por llevar su guitarra.

En 1957 apareció por primera vez en televisión en un programa de jóvenes talentos, donde tocó los temas "Mama Don´t Wanna Play No Skiffle No More" y "Cotton Fields".

Durante su adolescencia formó parte de varias bandas como The Crusaders y The Yardbirds, grupo del que se desprendió su proyecto más importante, después de que los integrantes decidieron terminar con la banda y sólo Page continuara con algunas presentaciones sustituyendo a sus excompañeros con el vocalista Robert Plant, John Bohman en la batería y John Paul Jones en el teclado, los llamó "The new Yardbirds", pero poco después fue renombrado aludiendo un chiste de los integrantes, que consideraban que su grupo se desplomaría rápidamente: "Led Zeppelin".

A través de sus redes sociales el guitarrista recordó que fue justo en su cumpleaños cuando vivió uno de los momentos más importantes junto a su banda y cuando conoció a la modelo francesa Charlotte Martin, con quien tuvo a su hija Scarlet Lilith Page.

"Un día como hoy en 1970 toqué en Albert Hall con Led Zeppelin, cada miembro de la banda estaba nervioso y por una buena razón. Habíamos tocado en el Albert Hall anteriormente en los Pop Proms, pero hoy ese día teníamos que encabezar nuestro propio show en el lugar más prestigioso de ese momento", recordó Page en su última publicación de Instagram.

"Iba a ser una prueba crítica de nuestra habilidad; no sólo para nuestros fans, sino para la prensa y nuestras familias y todos los que asistieron esa noche.

Esa noche conocí a Charlotte, la madre de mi hija Scarlet.

También en este día en 1969 fue la primera noche en The Fillmore en San Francisco; mi cumpleaños y una noche histórica para Led Zeppelin", agregó.

Pero una de las historias más particulares detrás del genio de la guitarra es su relación con el ocultismo y su idolatría por el esotérico Aleister Crowley, a quien le rindió culto incluso comprando la mansión Boleskin House, donde Crowley había realizado diferentes sesiones de magia negra con una secta.

Algunos fans de la banda de rock creen que la genialidad de las manos de Page estaba en que el multiinstrumentista estaba relacionado con estos temas que incluso lo llevaron a crear una librería dedicada al campo del ocultismo en Londres, llamada "The Equinox Booksellers and Publishers" (vendedores y editores del equinoxio).

El dato

Jimmy Page se interesó en la música desde niño cuando encontró una guitarra entre los escombros de la casa a donde se había mudado con su familia