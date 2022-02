´Levanta´ comando a hijo de un periodista

En entrevista, el reportero Manríquez Duarte consideró que el secuestro no está relacionado con su labor periodística y rechazó que su hijo y un amigo de éste, que también fue sustraído, se dediquen o estén relacionados con actos ilícitos o el crimen organizado.

Angustiado, el periodista dice que pudo tratarse de una confusión y relató que la noche de ayer, desde las 20 horas, en la mayoría de las colonias de Caborca se escucharon balaceras de grupos criminales que al parecer se están disputando la plaza.

"Desde las 8 de la noche se empezaron a escuchar las balaceras y creemos que lo más viable es que se trate de una confusión porque mi hijo y su amigo no tienen nada que ver con el crimen. Realmente estamos muy despistados de las razones por las cuales los levantaron, pero tampoco creo que sea por mi trabajo porque yo cubro otro tipo de notas, no me dedico en específico a la nota roja, aunque sí, cuando hay balaceras las reporto, cubro de todo", comentó.

De acuerdo con su relato, su hijo, Sebastián Manríquez Verdugo y su amigo de infancia, Eduardo Uribe, ambos de 23 años, tuvieron el día libre en sus respectivos trabajos por lo que fueron a comer juntos y por la tarde se quedaron en la casa de Eduardo.

"A las 10 de la noche mi hijo habló con su mamá; le dijo que se quedaría a dormir en casa de Eduardo porque se escuchaban muchas balaceras. Mi esposa estuvo de acuerdo y le comentó que por seguridad era lo mejor y ya mañana se fuera a su trabajo", narró.

El hijo del periodista y su amigo estaban dormidos en la casa de éste último cuando, a las 3 de la madruga, un comando de aproximadamente 20 personas armadas y encapuchadas, ingresó a la casa por la puerta de la cocina, los despertaron y se los llevaron.relató la madre de Eduardo al periodista, padre de Sebastián.