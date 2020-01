Le valen a Siboldi críticas

Las críticas a su persona y los rumores de nuevos técnicos en Cruz Azul pegan pero al final fortalecen a Robert Dante Siboldi.

Apenas el lunes, cobró fuerza el rumor de que el Luiz Felipe Scolari podía llegar a La Máquina, al grado que el club cementero salió por la tarde a desmentir dicha información.

"No es la primera vez ni de entrenador ni de jugador que pasamos momentos difíciles. Sin duda que es molesto, que duele que hablen mal de uno y que digan que no sirvo o que no estoy preparado", reconoció el charrúa.

"Pero la verdad esas cosas me valen porque sé lo que soy. No tengo dobles caras ni soy hipócrita, no soy político, lo que ves es lo que hay. No me gusta perder nada, trato de transmitirle eso a los jugadores, que sientan un luto cuando se pierde un juego".

Siboldi lamentó las bajas y falta de refuerzos en el conjunto cementero en el inicio del Clausura 2020, pero no se justifica y daría un paso al costado si La Máquina no termina de funcionar.

"Si digo algo sonaría a justificación, la realidad es esa, yo no la estoy inventando. Hay cuatro vjugadores lesionados que pueden ser titulares, un jugador se fue a media semana de la institución y tengo dos suspendidos, entonces tengo que buscar la mejor manera de hacer jugar a un equipo", apuntó.

"Yo no estoy de vacaciones, por más que me queden seis meses, dos días o tres años hago mi trabajo por la institución porque aquí me formé como entrenador, amo esta institución y es mi casa. Si yo soy el problema no tengo problema con dar un paso al costado, lo tengo clarito porque no quiero perjudicar a la institución".

Los celestes se alistan para visitar este viernes al Atlético de San Luis, en el arranque de la Jornada 2 del Clausura 2020.

MANCHA DOPAJE LA LIGA

La aparición de un resultado analítico adverso en un control antidopaje de la Liga MX ensucia al futbol mexicano, reconoció el técnico Robert Dante Siboldi.

"Todo lo que sea negativo empaña y ensucia y pone en entredicho al futbol mexicano", explicó el timonel charrúa.

Siboldi confía en que Guzmán podrá continuar su carrera tras la apertura de la prueba B del control antidopaje al que fue sometido.

"Sé de la situación pero yo creo hay que esperar a la segunda prueba para ver que realmente pase", apuntó.