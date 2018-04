Le responde a Julián Gil

Marjorie de Sousa apareció el sábado en el centro de visitas acordado por el juez para que su hijo Matías se encuentre con su padre, Julián Gil. La semana pasada, Gil llegó al lugar y a la salida, intentó cargar a su hijo para tomarse una fotografía, por lo que Marjorie y su abogada enviaron al juez un documento de aviso por intento de sustracción de la persona responsable de cargarlo. Este fin de semana, Julián no fue a ver a su hijo pero Marjorie entró al centro de convivencia con el bebé en brazos.

"Lo que ocurrió es que se le notificó al juez lo que ocurrió la semana pasada, al juez se le notifica absolutamente todo, el juez tiene derecho a los video. De hecho ellos lo piden para ver el desarrollo del niño con el papá y se le notifica si trajo los alimentos que el niño requiere, si trajo agua, juguetes. En mi caso eso no ocurre, de hecho me regañaron por eso, porque el papá tiene que encargarse de traer esas cosas. Sólo trajo dos veces un juguete, pero no trae agua, nada".

EL INCIDENTE

Explicó que en el incidente de la semana pasada su amigo Rodrigo (que aparece en el video protegiendo al bebé) no lo cargó y además, aseguró que ha sido un gran apoyo.

"Es de las personas que cuando me ha tocado correr con mi hijo ha estado ahí, yo me pierdo acá, y me han tocado emergencias y quien me acompaña y quien me busca es Rodrigo porque yo no tengo familia acá, esa es la real familia, él no le quitó al niño. Cómo es posible que tú siendo el papá expongas a que el niño se venga con las cámaras y además hagas el show que hiciste quitándole tú al niño a Vicky que son las personas autorizadas para cargar al bebé, Vicky y Marisol. Es nuestro hijo, yo creo que debemos cuidarlo los dos".

Dijo que ha tratado de hablar con Julián en repetidas ocasiones sin que esto sea posible. En cuanto a una conversación de Whatsapp entre ellos difundida.

"Esta persona asegura que mi hijo siempre está solo, en el texto que él mismo envía dice que le diga a mi mamá que le entregue al niño y mi hijo no puede salir de su lugar de vivienda, no puede hacer eso hasta que el juez lo dicte. Yo no tengo problema en que te tomes una foto, mi punto aquí es por qué expones a tu hijo de esta forma, ¿Para publicar la foto y luego decir que no vas a venir más? yo no puedo decir a las cámaras que no vas a venir más a ver al niño, tienes que enviar un escrito, lo estudia el juez y él decide, nosotros no tenemos ningún escrito. Yo se lo agradecería si me lo manda porque yo tengo que venir acá".

NO ES POR DINERO

Aclaró que la pelea entre ellos no es por dinero y que también a ella le gustaría saber "Lo que pasa es que tú no puedes llegar a un acuerdo con alguien que quiere ver al niño sólo una vez al mes, dime si eso es normal. El niño no te reconoce, es imposible. Él dice que públicamente me va a dar el pasaporte, lo cual es mentira", agregó. Lamentó que él exponga su vida tratando de tapar sus errores "Tú no puedes faltar todas tus faltas, tú te fuiste, no me importa, no es que esté herida, me ha tocado sacar solita a mi bebé recién parida, como muchas de ustedes. Ya mañana va a salir llorando otra vez diciendo que soy la bruja del cuento y que me voy ahorita en una escoba".