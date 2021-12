Le pone fin a las especulaciones

A fin de terminar con las especulaciones en torno al fallecimiento de su hijo, el pugilista mexicano Erik Morales reveló que la muerte de su hijo se debió a un paro cardiaco que sufrió en su casa el pasado 1 de diciembre.

"Les quiero platicar brevemente qué pasó, porque es algo que no he hablado y me gustaría que se deje de especular, no lo han hecho, bueno, muy poquitos han especulado, qué es exactamente lo que pasó.

"Desafortunadamente mi chamaco estaba en su casa, hablo con su mamá al rededor de las 3 ó 4 de la tarde bajó de su habitación y le dijo a su mamá ´voy a ir al Oxxo, voy por un café ¿quieres algo?´ y le dijo: ´tráeme un papel de baño y unas cosas más´. Fue al Oxxo, regresó a su casa y se le olvidó el papel de baño. Le entregó el café, se regresó al Oxxo, fue, compró el papel y otras cosillas. Regresó a la casa y dijo ´voy a estar en mi habitación´", detalló.

El "Terrible" abundó sobre el momento en el que su familia encontró a José Fernando Morales, de 23 años, sin vida.

"A las 8 ó 9 de la noche mi hijo el grande, Ángel, estaban a punto de cenar, fue por Fernando para que bajaran a cenar y lo encontró ya en un estado durito, rígido y esto quiere decir que ya tenía rato que le había sucedido un problema. El hecho fue fácil, estaba en su cama, estaba boca abajo, se apretó y seguramente tuvo un infarto fulminante. No le pasó nada, se quedó tieso, se apretó y eso le pasó. Afortunadamente en su casa, en su cama, fue algo que nadie se dio cuenta, rápido", dijo en el Podcast Un Round Más.

Morales, quien pospuso una pelea de exhibición con Orlando "Siri" Salido a causa del fallecimiento de su hijo, expuso que Fernando tenía el sueño de ser boxeador, a pesar de la negativa de su padre.

"Como la vida tiene que seguir estoy tranquilo porque creo que mi hijo era un buen chamaco, se los juro, me he puesto a pensar estos días si algo malo pudiera haber hecho o dicho, cosas negativas, y la verdad no encontré ni una.

Era un chamaco muy alegre, en alguna parte quería ser boxeador, me estaba peleando por él porque yo no quería que fuera boxeador, quería que estudiara.

"Lo tuve un tiempo en Aguascalientes trabajando con unos cubanos, después lo traje a la Ciudad de México, lo mandé a Azerbaiyán a aprender boxeo y después llegó a Tijuana, decidimos que no iba a pelear y traíamos jugando ese temita", abundó.