Le piden a Eiza González prueba de ADN

Triunfar en el mundo de la actuación no es nada fácil, no sólo porque es sumamente peleado, sino por los requisitos, en ocasiones ridículos, que a veces le piden a los actores.

Esto lo sabe bien Eiza González, quien en los últimos años ha puesto el nombre de México en alto logrando entrar entre la farándula de Hollywood.

Aunque es muy hermosa y su belleza aunada a su talento le han abierto las puertas, también se las han cerrado.

En una entrevista hecha por Amanda Montell para la revista Who What Wear, la actriz reveló que le han solicitado pruebas de AND para comprobar su ascendencia latina.

"Para mi sorpresa, Eiza González me contó que en los castings le han solicitado pruebas de ADN que demuestren que al menos tiene el 2% de ascendencia latina o de otra manera no se le permite audicionar para ciertos papeles", contó la periodista.

DERRIBA OBSTÁCULOS

La actriz asegura que ha tenido que lidiar con esto y que muchas veces se ha sentido confundida e insegura.

"Soy mexicana, nací en México y estoy absolutamente orgullosa de quien soy. Pero cuando es usado en mi contra entro en una crisis de identidad. ¿Quién se supone que soy?".

Pese a los obstáculos, sigue centrada en sus proyectos. El más próximo es "Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw".

La cinta llegará a la pantalla grande el próximo 2 de agosto.