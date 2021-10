Le llueven críticas y burlas

Llueven críticas y memes por estatua de Eugenio Derbez.

MALA DECISIÓN

En sus redes sociales, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Acapulco, José Enrique Castro Soto escribió: "Es una mala decisión que lastima la imagen y dignidad del puerto, (con todo respeto para el actor de quien disfruto mucho sus películas), pues considero que hay personajes de mayor valía, proyección y aportes hacia nuestro querido puerto".

En las redes sociales también se desataron los memes por la estatua de Eugenio Derbez.

"Ojalá la quiten y siembren árboles", "Ya salió el peine 20 millones de pesos lo que el gobierno de Héctor Astudillo Flores pago por la estatua de Eugenio Derbez, al parecer a una empresa del comediante", escribieron algunos de los usuarios.

TODO POR UNA SERIE

Una de las principales críticas con la estatua, es que el comediante recientemente anunció de se nueva serie llamada Acapulco, pero en gran parte fue filmada en Puerto Vallarta.? El director del Instituto Municipal de Planeación de Acapulco, Yair García Delgado, dijo que la población está es su derecho de solicitar el retiro de la estatua del comediante.

Hasta el momento ni el actor ni las autoridades han dado un pronunciamiento por estos hechos.

SU APORTE

La nueva serie de Eugenio Derbez para Apple Tv+, "Acapulco" presenta a un joven llamado Máximo Gallardo que quiere cumplir su sueño de encontrar el trabajo de su vida y ser exitoso.

En esa travesía Máximo llega a un resort para trabajar como mesero y atender a su exigente clientela.

La historia, que se estrenó el 8 de octubre en la plataforma de entretenimiento muestra un paradisiaco Acapulco del año 1984 pero bajo el México actual y las noticias que día a día evidencian la violencia en el país, ¿QUÉ TANTO SE PUEDE SOÑAR?

"Mi familia ha pagado el precio", reconoce Eugenio Derbez

El precio que Eugenio Derbez ha tenido que pagar para construir la carrera que hoy tiene fue con su familia, y el actor es consciente de ello.

"Como bien saben he tenido muchos fracasos amorosos en mi vida, y ha sido porque he sido un relajo, me la he pasado trabajando y descuidando a mi pareja en ese momento, no conviviendo lo suficiente con mis hijos", reflexiona.

Derbez es padre de cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y Aitana, esta última, fruto de su relación con su actual pareja, la cantante Alessandra Rosaldo. El actor señala que hoy ya se ve en otro lugar en cuanto a su relación familiar, pues aprendió bien la lección.

No estoy de acuerdo en que utilicen mi imagen de esa manera: Eugenio Derbez?En otro tema, el hijo de Silvia Derbez, actriz del Cine de Oro, lamentó que hayan utilizado su imagen para una película en la que él no participa y tomará acciones legales.

SE VAN A LA YUGULAR

