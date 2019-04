Lawrence firma con Vaqueros

Frisco, Tx.

DeMarcus Lawrence es ya el jugador mejor remunerado en la historia de los Vaqueros de Dallas, pero no por mucho tiempo. Eso no significa que el mejor defensive end del equipo no pueda disfrutar la distinción mientras dure.

Lawrence, de 26 años, firmó el martes un contrato por cinco años y 105 millones de dólares. Después le pidieron repetidamente que intentara reflexionar sobre lo que significa tener en promedio 21 millones de dólares por año, lo que supera los salarios que devengaron el quarterback retirado Tony Romo, el líder de capturas de quarterbacks de la franquicia DeMarcus Ware y el receiver Dez Bryant.

Lawrence dijo que tenía "muchas emociones en este momento", mientras sus padres, su prometida y su hijo pequeño observaban desde la sala donde el entrenador en jefe.

Los Vaqueros tienen varias figuras jóvenes con contratos importantes por firmar, encabezadas por el quarterback Dak Prescott. El vicepresidente ejecutivo de personal, Stephen Jones, no tuvo reparo en insinuar que es probable que Prescott reemplace a Lawrence cuando firme.