Las tiendas rechazan la prohibición de cigarrillos

El presidente, sentado junto a la primera dama Melania Trump, el secretario de Salud y Servicios Humanos Alex Azar, y el comisionado interino de la Administración de Drogas y Alimentos, Ned Sharpless, anunciaron que su administración se está preparando para prohibir la venta de cigarrillos electrónicos con sabor.

El anuncio se produjo en medio de las preocupaciones sobre la creciente popularidad del vapeo adolescente y ya que 380 personas en 36 estados han sido infectadas con misteriosas enfermedades pulmonares que parecen estar relacionadas con el vapeo.

Siete personas murieron a causa de las enfermedades respiratorias, dejando a los reguladores federales y a los funcionarios de salud bajo una presión creciente para promulgar regulaciones más severas sobre los cigarrillos electrónicos.

Se espera un plan para prohibir los cigarrillos electrónicos con más sabor en las próximas semanas, dijo Azar a los periodistas, aunque habría un retraso de 30 días antes de que la regla entre en vigencia.

"No vapear", dijo Trump a los periodistas el jueves. "No nos gusta vapear. No me gusta vapear ".

Pero las tiendas de vapeo dicen que la industria, que incluye 20 mil tiendas de vapeo y humo en todo el país, ha sido injustamente difamada, en parte debido a Juul, una compañía de cigarrillos electrónicos que ha sido objeto de escrutinio por parte de funcionarios federales y estatales por sus prácticas de marketing dirigidas deliberadamente a los adolescentes.

Los cigarrillos electrónicos con sabor han cargado con toda la culpa de las misteriosas enfermedades pulmonares, incluso cuando los médicos han dicho que muchas personas infectadas con las enfermedades eliminaron el THC, el ingrediente que causa el alto contenido de marihuana.

"No es por vapear que las personas se enferman", dijo el propietario de una de las tiendas. "Se debe a los cartuchos de THC que las personas fabrican en casa y distribuyen a niños y adultos a un precio muy barato. Esa es la que la gente está haciendo ilegalmente, y no son químicos. La mayoría de ellos no saben lo que están haciendo ".