- Las mejores recomendaciones de películas y series para la familia

Y lo consigue. Es una comedia de acción y aventura que funciona porque resulta muy entretenida y ligera, aunque no se arriesga en lo más mínimo.

Sus protagonistas Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot tienen un innegable y espectacular carisma y se lucen haciendo.lo mismo que siempre hacen.

Esto sucede porque ni la dirección ni el guion, ambos a cargo de Rawson Marshall Thurber, les piden otra cosa.

La historia está correctamente escrita, desde el punto de vista formal y cumple con estar ubicada en múltiples destinos internacionales, tener su dosis de vueltas de tuerca y estar plagada de "conveniencias" y homenajes a otras películas. Todo eso la hace muy fácil de ver.

Alerta Roja está fotografiada y editada con un estilo muy convencional, efectivo y que le da esa aureola de espectacularidad que luce igual de bien en las pantallas de cine como en las de la televisión.

Es una muy buena opción para los fans de Johnson, Reynolds y Gadot y para los que buscan entretenimiento "palomero" de evasión.

THE AFTERMATH

Estrenada en cines como Viviendo con el Enemigo, es un drama romántico ubicado a finales de la Segunda Guerra Mundial. Cuenta la historia de una mujer británica, esposa de un coronel, que viaja a la Alemania al final del conflicto bélico para instalarse en su nuevo hogar, solo que su marido le ha permitido a un oficial alemán y a su hija, los antiguos propietarios de la casa, seguir viviendo ahí. Esto genera un triángulo amoroso donde se probarán lealtades, en un momento en que empieza la reconstrucción del mundo. Lo más interesante de la cinta, basada en la novela de Rhidian Brook, es el trabajo de su protagonista Keira Knightley. Ella es la razón para ver el filme, que se encuentra bien logrado aunque peca un poco de ser telenovelesco. Destaca también la producción y la impecable recreación de la época. Funciona para los amantes del género.

THE NEW ADVENTURES OF OLD CHRISTINE

Julia Louis-Dreyfus interpreta a una mujer divorciada llamada Christine que tiene una buena relación con su ex marido, ya que tienen un hijo pequeño. El problema es que su ex se consigue a una mujer más joven que se llama igual que ella, por lo que el personaje protagónico se convierte en la ´vieja´ Christine. La serie, que duró cinco años y le dio un Emmy de Actriz de Comedia a Louis-Dreyfus, es muy divertida, aunque nunca fue un éxito grande de público al nivel de otros proyectos de la estrella de TV. La serie funciona gracias a un ensamble muy talentoso y a la manera en que la actriz refleja todas las inseguridades de su personaje, incluyendo el intentar llevarse con las mamás del colegio caro al que va su hijo, y administrar su propio negocio. Da mucho gusto que los 88 capítulos ya se encuentren disponibles en streaming.