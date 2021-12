Lanzarán spin-off animado

Amazon reveló más sobre la nueva serie en un comunicado de prensa, por ejemplo, que Diabolical revelará historias invisibles dentro del universo de The Boys, traídas a la vida por algunas de las mentes más creativas del entretenimiento actual, como Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer e Ilana Glazer, Evan Goldberg y Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland y Ben Bayouth, Andy Samberg y Aisha Tyler.

La franquicia The Boys se extenderá. Amazon realizará una nueva serie animada llamada Diabolical, ambientada en el mismo universo que la popular serie de superhéroes de acción en vivo. El spin-off de ocho episodios llegará en 2022.

The Boys también tiene otro spin-off aún sin título en proceso.

SE BASA EN CÓMIC

The Boys se basa en el cómic más vendido de The New York Times de Garth Ennis y Darick Robertson y fue desarrollado por el productor ejecutivo y showrunner Eric Kripke.

"¡Sorpresa! Casi hemos terminado con ocho episodios de nuestra serie animada, Diabolical. Reunimos a algunos creadores increíbles y les dimos una regla ... Es broma, no hay reglas. Volaron las puertas, entregando ocho episodios completamente inesperados, divertidos, impactantes, sangrientos, húmedos y emocionales. ¿Crees que The Boys está loco? Espera a ver esto", compartió el productor ejecutivo de Diabolical, Eric Kripke, en Twitter.

"Expandir el universo de The Boys ha sido un viaje increíble. Los fanáticos obtendrán historias completamente nuevas, con toda la diversión y el humor escandaloso de The Boys que conocen y aman, además de algunas grandes sorpresa", dijo Vernon Sanders, director de televisión de Amazon Studios, en un comunicado.

Diabolical se estrenará el próximo año, pero aún no se ha confirmado si llegará antes o después de la tercera temporada de The Boys.