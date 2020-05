Lanzarán cómic inspirado en su ´muerte´

Ciudad de México.

Será a través de un cómic de nombre Paul is Dead: When The Beatles Lost McCartney, que se retrate una de las leyendas de la industria musical más importantes: la presunta muerte de Paul McCartney a finales de la década de 1960, durante la grabación del octavo álbum de estudio de The Beatles, en los emblemáticos Abbey Road Studios.

Con Paolo Baron como el escritor de la historia y el arte del dibujante Ernesto Carbonetti, la editorial independiente Image Comics, lanzará el próximo 3 de junio Paul is Dead: When The Beatles Lost McCartney, historieta basada en la leyenda urbana creada a finales de la década de 1960, en la que se sostenía que el cantautor había fallecido durante un accidente automovilístico, lo cual provocó su remplazo por alguien idéntico.

RELATO URBANO

Según el relato urbano, McCartney perdió la vida en el proceso de grabación del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, la octava producción discográfica de The Beatles, en 1967, cuando la famosa Beatlemanía, causaba no sólo estragos en la respuesta de los seguidores del cuarteto de Liverpool, sino también en los sectores culturales y políticos de los países donde tenían gran influencia.

"Londres. Noviembre de 1966. John Lennon no puede hablar. No puede quitar la vista de la foto de un automóvil en llamas con el cuerpo de Paul McCartney adentro. Su amigo ya no está aquí, y eso significa que los Beatles ya no están aquí tampoco. Pero John quiere saber la verdad, y con George y Ringo comenzará a reexaminar las últimas horas de la vida de Paul", remarca la sinopsis de la producción gráfica.

EL ACCIDENTE EN AUTO

En el portal oficial de la editorial, la cual también ha creado el popular The Walking Dead y Kiss: Psycho Circus, también se comparten algunos recuadros de la historia en la que se observa a los artistas John Lenon, George Harrison y Ringo Starr, analizando las huellas detrás del accidente automovilístico de su entonces compañero.

"Ambientado en el ambiente mágico de Abbey Road Studios durante las sesiones de escritura para 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band', 'PAUL IS DEAD' es la versión definitiva de la leyenda de la muerte de Paul McCartney", ahonda Image Comics, cuyo objetivo con la historieta es que los fanáticos recuerden la atmósfera de la década de 1960, en tanto que se recrea el mito.