Lanza una nueva canción

Ciudad de México.

La banda irlandesa The Cranberries sorprendió a propios y extraños lanzando otro de los temas que forma parte de In The End, álbum que estará al alcance de sus fanáticos el próximo 26 de abril.

Se trata de "Wake Me When It's Over", una de las grabaciones inéditas del grupo en la que la vocalista Dolores O'Riordan alcanzó a participar poco antes de morir en un hotel de Londres, en enero de 2018.

"Es una canción muy divertida para tocar, es brillante y muy edificante. Es en gran medida una pieza clásica de Dolores, con un verso suave y un coro enorme", dijo Noel Hogan, integrante de la banda, con respecto a la composición.