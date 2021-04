La retirada de las tropas estadounidenses dejará atrás un Afganistán incierto

Los talibanes y el gobierno afgano ya no pueden retener a Estados Unidos como rehén, los talibanes con una violencia cada vez mayor y el presidente afgano arrastrando los pies hacia un acuerdo de poder compartido con los insurgentes que no lo incluye a él como presidente, porque Washington dejó en claro que Las tropas estadounidenses se van, pase lo que pase.

Aún así, hay crecientes temores de que Afganistán colapse en un caos cada vez mayor, una guerra civil brutal o incluso una toma del poder por parte de los talibanes una vez que los estadounidenses se hayan ido, abriendo un nuevo capítulo en la guerra constante que ha durado décadas.

La violencia y los ataques aparentemente aleatorios contra civiles ya han aumentado desde que la administración del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó a un acuerdo con los talibanes en febrero de 2020 que había comprometido a Washington a retirarse antes del 1 de mayo de este año. Más de 1.700 civiles murieron o resultaron heridos en ataques durante los primeros tres meses de 2021, un 23% más que en el mismo período del año pasado, según la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán.

El miércoles, la administración de Biden estableció un nuevo calendario. Dijo que comenzaría a retirar sus 2.500 soldados restantes el 1 de mayo y completaría la retirada a más tardar el 11 de septiembre, el vigésimo aniversario del ataque terrorista de Al Qaeda contra Estados Unidos que había desencadenado la invasión de Afganistán encabezada por Estados Unidos. La OTAN anunció que seguiría el mismo cronograma para retirar cerca de 10,000 soldados, 7,000 de los cuales son soldados no estadounidenses.

Al irse, Washington ha calculado que puede gestionar su principal interés de seguridad, garantizar que Afganistán no se convierta en una base para ataques terroristas contra Estados Unidos, desde la distancia.

Aún así, espera dejar un país con una oportunidad de paz. Estados Unidos está presionando a los talibanes y al gobierno afgano para que lleguen a un acuerdo de paz durante una conferencia del 24 de abril al 4 de mayo en Turquía.

Por el momento, no es seguro que los talibanes vayan a asistir.

En respuesta al nuevo cronograma de retirada, los talibanes dijeron que no asistirán a ninguna conferencia sobre el futuro de Afganistán mientras las fuerzas extranjeras todavía estén en el país. Un portavoz, Zabihullah Mujahid, dijo que si no se cumple la fecha límite original del 1 de mayo, "los problemas se agravarán". Sin embargo, no amenazó explícitamente con la reanudación de los ataques de los talibanes contra las tropas estadounidenses.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, realizó una visita sin previo aviso a Afganistán el jueves para vender a los líderes afganos y al público afgano cauteloso sobre el plan de retirada. Un día antes, aumentó la presión indirecta sobre los talibanes durante una llamada telefónica con el poderoso jefe militar de Pakistán.

Con su liderazgo con sede en Pakistán, los talibanes ignoran Islamabad bajo su propio riesgo. Hasta ahora, Pakistán ha sido clave para llevar a la milicia insurgente a rondas anteriores de conversaciones y ha expresado su apoyo a la conferencia de Turquía.

Los talibanes controlan aproximadamente la mitad de Afganistán. Pero también tienen mucho que perder si abandonan el proceso de paz, en particular una oportunidad de reconocimiento internacional. El grupo ha estado cortejando a las potencias mundiales desde 2013 cuando establecieron su oficina política en la capital de Qatar, Doha.

Estados Unidos advirtió que los talibanes no obtendrán ese reconocimiento si no forman parte de un nuevo gobierno. La conferencia de Turquía, convocada conjuntamente por las Naciones Unidas, brinda apoyo internacional a esa advertencia.

La apuesta es que los talibanes no querrán gobernar como un paria, como lo hicieron desde 1996 hasta su derrocamiento por la coalición liderada por Estados Unidos en 2001. No tenían dinero para alimentar a su gente, el desempleo era desenfrenado y la sequía y la pobreza devastadas. agricultores. Su única fuente de ingresos en los últimos años fue de al-Qaida y su rico líder saudí en ese momento, Osama bin Laden.

"Si los talibanes quieren reconocimiento, si quieren apoyo internacional ... eso no puede suceder" si presionan más sobre la guerra, dijo Blinken en Meet The Press el domingo. "Veremos cómo las partes calculan su interés".

Torek Farhadi, un exasesor del gobierno afgano, dijo que no espera que los insurgentes asistan a Turquía.

En cambio, dijo, es probable que negocien con los líderes locales de Afganistán y esperen a que los estadounidenses se vayan, debilitando y aislando aún más al presidente Ashraf Ghani. Los talibanes se han negado incluso a sentarse frente a él.

Respondiendo al cambio de estrategia de Estados Unidos, Ghani se comprometió a buscar la paz, sin dar más detalles. Twitteó el miércoles por la noche que había hablado con el presidente Biden y "trabajaremos con nuestros socios estadounidenses para garantizar una transición sin problemas".

Anteriormente, Ghani había presentado un plan de paz alternativo que le pedía que encabezara un gobierno interino hasta que se pudieran celebrar nuevas elecciones. Rechazado por los talibanes, sus oponentes políticos lo ven como un intento de aferrarse al poder.

El gobierno de Ghani ha sido denunciado por corrupción desenfrenada y políticas divisivas. Ha abrazado a señores de la guerra que una vez rechazó, como la potencia uzbeka Rashid Dostum, acusada de crímenes de guerra.

Los numerosos señores de la guerra que dominan Kabul han acumulado una riqueza considerable en los últimos 20 años y cuentan con milicias leales con arsenales bien equipados. La mayoría de los afganos dicen que la presencia de tropas de Estados Unidos y la OTAN ha mantenido separados a los señores de la guerra en pugna y temen que sin ella el país colapse de nuevo en las brutales luchas internas que se desataron entre 1992 y 1996, dando lugar a los talibanes.

El acuerdo anterior de Trump con los talibanes había impuesto condiciones. La más importante fue que los talibanes rompieron con su aliado de toda la vida, al-Qaida, y se opusieron a otros militantes antes de que las tropas estadounidenses se retiraran.

Un alto funcionario talibán dijo anteriormente a The Associated Press que el mes pasado el grupo ordenó que los restos de al-Qaida y otros militantes salieran del país y les dijo a sus propios combatientes que no se asociaran con combatientes extranjeros.

Asfandyar Mir, del Centro de Seguridad y Cooperación Internacional de la Universidad de Stanford, dijo que la orden contra los combatientes extranjeros era un buen primer paso. Pero señaló que solo confirma el uso de combatientes extranjeros por parte de los talibanes, lo que negó durante mucho tiempo, incluso cuando las publicaciones afiliadas a los talibanes y al-Qaida promocionaban el juramento de lealtad de al-Qaida al líder talibán, Hibatullah Akunzada.

Mir también señaló la evidencia de operaciones de Al Qaeda incluso en los últimos años en áreas bajo control de los talibanes.

Controlar a los grupos militantes será aún más difícil si Afganistán cae en el caos.

Michael Kugelman, subdirector del Programa de Asia en el Wilson Center, con sede en Estados Unidos, dijo que "es difícil imaginar un escenario en el que la paz estalle después de septiembre. 11 en Afganistán ".

"La mejor esperanza es que el proceso de paz no esté muerto", dijo.