La nueva reina de Instagram

Ciudad de México.

Ariana Grande no para de conseguir logros. Recientemente consiguió posicionarse en los primeros tres lugares de la lista Billboard "Hot 100" con los tres sencillos de su último disco ´Thank U, Next"; récord que ningún artista había roto desde la época de The Beatles.

Ahora ha superado a Selena Gómez y se convirtió en la mujer con más seguidores en la red social Instagram.

Según Billboard, Grande tiene 146,286,173 ´followers´, mientras que a la ex de Justin Bieber la siguen 146,267,801 personas.El repunte se dio en los últimos cuatro meses, pues en este periodo sumó más de 13 millones de nuevos ´follows´.

La diferencia entre ambas artistas es que Grande publica constantemente historias y fotografías, mientras que Gómez ha pasado periodos largos sin subir nada a su red social.