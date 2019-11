La herencia de Amaury Vergara

Guadalajara, Jalisco

Con pasiones y una personalidad distinta a la de su exitoso padre, Amaury Vergara enfrenta el reto de escribir el guion de su propia película en la historia de las Chivas.

Si bien, desde agosto del 2018, se anunciaron los cambios en la estructura del Grupo Omnilife-Chivas, el deceso de Jorge Vergara marcará el dominio absoluto de su hijo mayor en la institución rojiblanca. Amaury, de 31 años, estuvo involucrado en las largas jornadas de trabajo que comandaba su padre para atender y enfrentar las diversas situaciones de la compañía y del club.

A partir del 24 de junio del presente año fue nombrado presidente de Chivas. En ese entonces, y a través de las redes sociales, Jorge Vergara destacaba el liderazgo, firmeza, transparencia e inteligencia de su hijo para afrontar el compromiso, mientras que el empresario se expresaba con seguridad y entusiasmo de saber que su heredero estará a la altura del reto.

"Cuando era chico le pregunté a mi padre qué eran las herencias y me contestó que era algo que yo no iba a recibir, porque lo que teníamos en ese entonces lo íbamos a invertir en viajar y en aprender. En ese momento lo entendí de otra forma, pero hoy comprendo a qué se refería, porque realmente me heredó una fortuna enorme: la de creer en mí mismo para hacer lo que me gusta y estar dispuesto a lograr todo lo que me proponga", decía años atrás Amaury Vergara.

El club no atraviesa una favorable situación, pero Amaury Vergara comenzó desde hace un año a tomar decisiones trascendentes y en puerta tendrá otras más para poner a prueba la verdadera fortuna que heredó.