La conductora Ana María Alvarado habla de su tumor cerebral

CIUDAD DE MÉXICO

Agradecida por las muestras de apoyo de colegas y del público, Alvarado detalló que dicho tumor no será operado.

"Pues sí tengo un tumor, aquí en la parte de atrás, pero se va a quedar ahí, no me lo van a operar", dijo.

La presentadora de noticias detalló que hace unos meses sufrió un ataque de epilpsia leve, y no un ataque isquémico como en un inicio se creyó.

"Hace como cuatro meses me dio un ataque isquémico, me dijeron que nunca fue eso y que en realidad fue un cuadro de epilepsia, leve pero epilepsia, este jalón que me dio en la cara, el dolor en el brazo", detalló.

Alvarado reiteró las muestras de cariño y explicó que se encuentra bajo tratamiento médico, por lo que espera estar bien y controlada.

"Quiero agradecerles su cariño y apoyo a todos ustedes, por sus mensajes; estoy medio sana, ya con el tratamiento primero Dios saldré muy bien adelante. Gracias a compañeros del medio, artistas, a ustedes, todos han sido mensajes muy bonitos, de apoyo, y eso siempre ayuda".

En su cuenta de Instagram, donde posteó el video, ha recibido varias muestras de cariño de compañeros del medio como Mauricio Mancera y Maribel Guardia.

"Bendiciones Ana María que alegría que estés bien un fuerte abrazo en la distancia, Dios contigo", escribió la cantante.