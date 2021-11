Juicio para un hombre acusado de 18 muertes

Aunque M.J. Jennings llegó a aceptar que su madre probablemente murió de un derrame cerebral, justo la noche antes de ir de compras y ver una película, la mujer de 83 años parecía su habitual descanso.

Cuando se encontró el cuerpo de Corken en 2016 en el piso de la sala de su apartamento en The Tradition-Prestonwood, una exclusiva comunidad de vida independiente en Dallas, su cabello recién peinado era un desastre. Había manchas de maquillaje en la almohada de su dormitorio.

Y le faltaba su anillo de bodas.

"Sabía que algo andaba mal, pero no lo sabía", dijo Jennings. "No sabía que era un asesinato".

A lo largo de Dallas y sus suburbios durante un período de dos años, familia tras familia tuvo recelos similares, se preocuparon por la pérdida de joyas y se desconcertaron por la repentina muerte de su ser querido mayor.

Luego, en marzo de 2018, Mary Annis Bartel, de 91 años, sobrevivió después de que un hombre entrara a la fuerza en su apartamento y le dijera "no pelees conmigo" mientras trataba de asfixiarla con una almohada y se marchaba con joyas.

Al día siguiente, la policía arrestó a Billy Chemirmir. Las autoridades anunciaron que revisarían cientos de muertes, lo que indica la posibilidad de que un asesino en serie haya estado acechando a personas mayores.

Durante los años siguientes, aumentó el número de personas de las que se acusaba a Chemirmir. Va a juicio el lunes por la muerte de Lu Thi Harris, de 81 años, una de las 18 mujeres a las que está acusado de matar. Chemirmir, de 48 años, enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional si es declarado culpable, ya que los fiscales han decidido no solicitar la pena de muerte.

La mayoría de las víctimas fueron asesinadas en comunidades de vida independiente para personas mayores, donde Chemirmir presuntamente ingresó a la fuerza en los apartamentos o se hizo pasar por un manitas. También está acusado de matar a mujeres en hogares privados, incluida la viuda de un hombre al que había cuidado en su trabajo como cuidador en el hogar.

En una conferencia de prensa días después del arresto de Chemirmir, el entonces jefe de policía de Plano, Greg Rushin, reconoció una tendencia a asumir que la muerte de una persona mayor es natural.

FACIL, DISFRAZAR UN CRIMEN

"No hay una investigación profunda. ... Sería muy fácil disfrazar un crimen ", dijo Rushin.

Cuando la policía rastreó a Chemirmir hasta su apartamento cercano tras el ataque a Bartel, llevaba joyas y dinero en efectivo. Un joyero que la policía dice que acababa de tirar los llevó a una casa de Dallas, donde Harris estaba muerta en su habitación, con lápiz labial manchado en su almohada.

El abogado de Chemirmir no respondió a una solicitud para comentar sobre esta historia, pero anteriormente calificó la evidencia contra Chemirmir como circunstancial. Chemirmir, quien emigró a los Estados Unidos desde Kenia, se convirtió en residente legal permanente en 2007.

Ocho de las personas de las que está acusado de matar vivían en The Tradition-Prestonwood, y se le ha relacionado con la muerte de un noveno residente en una demanda.

Solo unos días antes de que Glenna Day, de 87 años, fuera encontrada muerta allí en octubre de 2016, les dijo a sus amigos que algo parecía mal.

"Preguntaron cómo iban las cosas. Ella dijo: ´Bueno, creo que debería mudarme porque mis amigos se están muriendo´ ", dijo su hija, Sherril Kerr, quien agregó que las muertes llevaron a su madre a ir al médico para un chequeo.

Cuando Day fue asesinado, el consumado artista había estado trabajando para restaurar la pintura de un amigo y acababa de salir a bailar a un centro para personas mayores.

Chemirmir fue acusado formalmente de dos muertes a principios de ese año en otra comunidad de jubilados de Dallas, The Edgemere, y vinculado a través de un informe de autopsia a una tercera.

En abril de 2016, la policía emitió una advertencia de entrada ilegal en Edgemere a Benjamin Koitaba, un alias que utilizó Chemirmir. Cuando lo vieron allí nuevamente en junio, la policía descubrió que tenía dos identificaciones, una para Chemirmir y otra para Koitaba. Fue acusado de allanamiento de morada y de dar a los agentes un nombre falso.

EL COMIENZO DE MUERTES

Las muertes en The Tradition comenzaron después de su liberación de la cárcel en julio. Según las demandas contra The Tradition, Chemirmir fue escoltado fuera de las instalaciones a fines de 2016 y se le pidió que no regresara. Un informe policial de noviembre de 2016 dice que el sospechoso, que no está identificado pero cuya descripción coincide con la de Chemirmir, fue visto allí en numerosas ocasiones y dijo que estaba buscando fugas en las tuberías.

En las dos semanas previas al ataque a Bartel, Chemirmir está acusado de matar a tres de sus compañeros residentes en Preston Place en Plano.

Cuando los hijos de las víctimas comenzaron a encontrarse, formaron Secure Our Seniors ´Safety. El grupo defendió las nuevas leyes de Texas que requieren que los médicos forenses notifiquen a las familias cuando se enmienda el certificado de defunción de un familiar y requieren controles al azar por parte de los funcionarios en las tiendas de efectivo por oro.

Dicen que se necesita hacer más trabajo, incluida una mayor transparencia en las comunidades de vida independiente. En los juicios, las familias acusaron a las instalaciones de no contar con la seguridad que anunciaban.

"No sabíamos que el mal estaba vagando por los pasillos", dijo Shannon Dion, cuya madre fue asesinada en The Tradition y quien es la presidenta del grupo.

La Tradición dijo en un comunicado que se basó en las investigaciones de la policía y el examen médiconers. Preston Place dijo que resolvió el litigio pero no quiso comentar sobre detalles. Edgemere no respondió a las solicitudes de comentarios.

Esta foto sin fecha proporcionada por la Oficina del Sheriff del condado de Dallas, Texas, muestra a Billy Chemirmir.