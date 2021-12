José Riestra busca dejar un legado

Al inicios de este 2021, pocos hubieran imaginado ver a los Zorros entre los 4 mejores de la Liga MX, lo que ha impulsado la directiva encabezada por José Riestra.

"Ha sido un año positivo en el que hemos logrado romper varias barreras, entre ellas la de los 50 puntos, estar en 2 Liguillas, el poder ser una de las mejores defensivas, el poder conseguir para mí lo que ha sido lo más importante que es el convencer que todo el grupo de Atlas de la transformación, de pelear, de volverse un equipo protagonista, y de seguir trabajando en la misma línea.

"Se ha creado un gran liderazgo de parte de los jugadores, el cuerpo técnico, encabezado por Diego Cocca, la directiva, los colaboradores, y ver la integración de cada una de las áreas trabajando en servicio de cada una para conseguir los resultados", dijo Riestra rumbo a la Ida de la Semifinal del Grita México A21.

- ¿Es Atlas tu desafío más grande como directivo?

Es difícil calificarlo así, el desafío es el día a día, ése el desafío más grande que enfrentamos todos los días. Sí te puedo decir que ha sido un reto muy bonito, lo he gozado todos los días, estoy convencido de que estamos construyendo las bases para que Atlas en un futuro sea un equipo protagonista.

- ¿Qué pensaste cuando Alejandro Irarragorri te lo propuso?

Era una gran responsabilidad, estaba muy consciente del grupo donde estoy, en lo que ha hecho y cómo se ha comportado, es una gran emoción el ir a una gran institución con esa historia, con ese reto tan importante que tenía en ese momento, no lo dudé ni un minuto, lo más importante es que asumí con el compromiso de cambiar la historia del club.

- ¿Cómo veías al Atlas justo al asumir el mando?

Veía que era un club que tenía muchas ganas, pero que no se asumía la responsabilidad, con mucho talento, pero era más individual, más pensando en el yo antes que en el equipo, y sabiendo que había un problema cultural fuerte hacia el interior que yo era parte de porque reconozco que durante 18 meses estuve cerca del seno, no conocía tanto al interior, pero sabíamos que el reto más grande era el cultural que poco a poco se va dando, y convencido que es el principio de un gran futuro.

- ¿Cómo mantuviste la cabeza fría cuando los resultados no llegaban?

Fuimos muy claros al principio. Lamentablemente estábamos en una etapa complicada de Covid-19, no teníamos acceso a medios, o muchas cosas de las que estaban al interior del club no las podíamos dar a conocer, o la afición no las conocía. Pero lo dije desde el principio, todos los días veía un progreso, que el equipo avanzaba, y eso nos daba la tranquilidad entre comillas para poder apostar en el proceso.

Siempre he dicho que mientras vea que el equipo crece, cada día mejora seguiremos construyendo. El día que eso no pasé habrá que sentarse a analizar y se verá la decisión que se tome.

- ¿Cómo fue posible que el equipo evolucionara en este torneo?

Es un gran trabajo que ha hecho Diego y su equipo de trabajo, que él era muy consciente desde el primer día que llegó que una de las primeras cosas que había que corregir era la forma de jugar el equipo, pero que era necesario empezar así para después evolucionar.

Lo ha hecho muy bien, el equipo poco a poco tiene más confianza, y lo pudimos ver en los dos primeros tiempos contra Monterrey, un rival con grandes individualidades, que el equipo fue al tú por tú, a pelear, a presionar todos los balones.

- ¿Qué sentiste al lograr el pase a Semifinales?

Una gran ilusión, después de muchas horas de trabajo, de poder estar otra vez en una Semifinal después de 17 años, de ver cómo se consolida el trabajo de la gente, ver cómo se refleja el día a día del cuerpo técnico, jugadores y de todos los colaboradores, el querer lograr una gran recompensa, pero muy conscientes de que no hemos ganado nada.

Viene un partido muy importante con Pumas, que viene de un momento muy bueno para ellos después de haber tenido un arranque nada bueno, después corrigieron, van por buen camino con la ilusión de tener una Final de Vuelta en el Estadio Jalisco que nunca se ha dado, y peleando por eso, y queriendo siempre más.

- ¿Cómo percibes hoy el concepto de jugar ´a lo Atlas´?

No es que no entienda el concepto, pero cuando lo encaminamos o lo usamos de excusa, por eso hablo de la cultura al interior, es ese tema ´a lo Atlas´, para mí es la intensidad, la garra, el saber sufrir, el reponerse a sufrir, el ser consciente del momento que estoy viviendo, el ser protagonista en la cancha.

Al final el resultado en futbol puedes empatar, ganar o perder, pero lo que no puedes hacer es cambiar tu esencia, no puedes dejar pasar el compañerismo, la entrega, todo eso significa ´a lo Atlas´.

En todos los partidos hay un sufrimiento, en los últimos 7 minutos contra Monterrey se cometieron muchos errores, provocamos muchas faltas, le dimos ciertas ventajas al rival, y es parte de lo que debemos aprender y mejorar para el futuro.

Los temas culturales los entiendo, por ejemplo, esa frase de ´le voy al Atlas aunque gane´ se arraigó hacia el interior, y quiero ser muy claro con esto, hacia el interior de la institución es donde afectó, porque cualquiera se siente orgulloso de su equipo sin importar el resultado, pero se siente más orgulloso cuando su equipo gana, y es algo que aquí hay que aprender: ganar, volver a ganar, y ganar.

- ¿Qué representaría llegar a la Final?

Una gran cualidad que tiene el equipo es precisamente que nadie ve por uno mismo, sino por una institución y una historia, y creo que Atlas merece vivir este momento, disfrutarlo, trabajarlo, simplemente a mí me toca poner un granito de arena al igual que todo mundo. Lo que más me interesa es ver eso, el trabajo en equipo que es fundamental, que tenga esos resultados, si tenemos eso disfrutaremos después y seguiremos trabajando con la misma humildad.

Estoy convencido del proceso, de la estructura que tiene el plantel, de lo que estamos haciendo, y si seguimos por la misma línea puede llegar el ansiado título, no es una obsesión, pero sí estoy obsesionado con el proceso para que nos lleve a eso.

- ¿Cómo palpas la emoción de la afición?

Bien, contenta, la veo motivada, creando esa ilusión que al mismo tiempo nos obliga a estar a la altura, esta institución ha tenido muchos momentos de estas ilusiones que se ven opacadas y hay que volver a empezar. Creo que vamos rompiendo esas situaciones, lo hicimos al quedar en segundo lugar general en el partido contra Querétaro en el que teníamos que ser favoritos y demostrarlo, ahora lo hicimos con Monterrey en donde teníamos la obligación del pase sabiendo lo que habíamos logrado, y lo volvemos a hacer, y seguramente con La Fiel iremos construyendo la nueva historia de esta institución.

- Se recuerda mucho a la generación de 1999, ¿cómo esperas que se valore a esta camada?

Sin duda lo que queremos es transformar y dejar el legado, que sea una punta de lanza, que sea un antes y un después de la historia del Atlas, y eso sólo lo dirá el tiempo y el trabajo día a día que le damos nosotros, que sepamos aprovechar las oportunidades.

Te aseguro que si tú en el 99 les preguntabas a esa generación si imaginaban que en el 2021 seguirían hablando de ellos hubieran dicho que no, y sí lo lograron, y eso será una decisión de la gente, de la historia, y el compromiso de seguir transformando.