Jackie Nava se declara lista para enfrentar a la ´Fiera´ Álvarez

Ciudad de México

A una semana de la batalla a realizarse en el Auditorio Municipal de Tijuana, la "Princesa azteca" declaró en entrevista con Notimex que ya está ansiosa por enfrentar a la "Fiera", con el título gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en juego.

"Todas las rivales son peligrosas y Carolina lo es, ha venido a México a pelear y lo ha hecho con varias mexicanas, tiene mucha experiencia, pero hay que trabajar, a cualquier rival que le des la oportunidad va a querer aprovecharla y eso hará ella", señaló.

Luego de año y medio ausente de la actividad profesional, Jackie reapareció el 11 de agosto ante Alys Sánchez en la Ciudad de México, por lo que este sábado tendrá su segunda pelea tras ese periodo de inactividad, ahora más fuerte y con más rapidez para medirse a la "Fiera".

"Me he sentido mejor entrenando más abajo de peso porque ya no voy en supergallo, lo que traemos es rapidez, tratando de acertar mejor el golpe, más movimiento de piernas, mucho boxeo es lo que se verá y muchas ganas sobre todo", comentó.

Su rival deberá ser inteligente si quiere salir con el brazo en alto, Jackie consideró que la rapidez será determinante, "ella es fuerte, pero no muy rápida, puede conocer lo que hago, pero no sabe en qué momento lo voy a utilizar, esa es la clave".