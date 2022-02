Irregularidad en obras de refinería Dos Bocas

El monto observado, y por lo tanto sujeto a aclaraciones antes de que se conviertan en un daño definitivo al erario es producto de una revisión al gasto global de 27 mil 885 millones de pesos, con una muestra fiscalizada de 25 mil 587.1 millones de pesos, equivalente a un 91.7% del gasto fiscalizado.

Las anomalías detectadas por la ASF en el gasto ejercido en Dos Bocas, de pesos, es producto de inconsistencias entre los volúmenes de obra estimados contra los realmente ejecutados; pagos indebidos en las categorías de profesionistas senior y junior, sin acreditar la especialidad de las personas contratadas; pagos en exceso por concepto de desmonte en zonas de selva; diferencias de los volúmenes pagados en material de construcción contra las cantidades consideradas en la integración de las matrices de 14 productos diferentes a precios unitarios, y adjudicación de contratos por invitación y por asignación directa, en perjuicio de la celebración de concursos y licitaciones abiertas.

SEGALMEX: DEBE ACLARAR EL DESTINO DE 8.6 MIL MDP

Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una institución que creó el presidente Andrés Manuel López Obrador y es dirigido por Ignacio Ovalle Fernández –otrora secretario del presidente Luis Echeverría--, enfrenta un sinnúmero de señalamientos por su mala gestión financiera, con más de 8 mil 636 millones de pesos por aclarar en 2020.

En varias auditorías difundidas ayer, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó desfalcos multimillonarios en las paraestatales Liconsa y Diconsa, así como en el propio Segalmex, el organismo que las aglutina.

SE DISPARA COSTO DEL TREN MAYA

En 2020, mismo año en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo para el arranque de las obras del Tren Maya, la inversión total estimada del megaproyecto emblemático de esta administración se disparó en un 26.9%, al pasar de 141 mil millones de pesos en 2019 a 178 mil 984 millones de pesos, según documentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Gastos programados

- En lo que se refiere a los avances de obra, Pemex Transformación Industrial (PTRI) reportó en 2020 la elaboración del caso de negocio y de los 15 entregables sobre el proyecto de la Refinería Dos Bocas

- La supervisión del proyecto, al 31 de diciembre de 2020, también señala que Petróleos Mexicanos (Pemex) informó de un avance del 19.5% en el desarrollo de los trabajos de construcción y un gasto erogado del 16.5% en los recursos previstos para esta obra, lo que significa un cumplimiento del 90.3% y del 76.4%, respectivamente, en relación con las metas previstas al inicio del proyecto

- Para julio de 2021, Pemex PTRI reveló que este avance se había incrementado a un 37.5% en el desarrollo de los trabajos y del 31.1% en materia de gasto programado. Posteriormente, al 31 de diciembre de 2021, la empresa productiva del estado reportó un nuevo avance del 72.4% en el desarrollo de la construcción, porcentaje que supera la meta de avance prevista de 52.4% para el cierre del año pasado.

AMLO:

Informe es preliminar; se van a aclarar

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se va a dar respuesta "a todas las observaciones" realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la cuenta pública del gobierno federal y consideró que este informe donde se advierten anomalías por 10 mil millones de pesos "es preliminar".

Incluso, recordó que la ASF tuvo que rectificar cuando aseguró que la cancelación del aeropuerto de Texcoco había costado al erario 300 mil millones de pesos y en los hechos fueron 100 mil millones de pesos, indicó.

"Se va a dar respuesta a todo y no hay problema, para los conservadores pañuelito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de gobiernos pasados por eso resistimos", expresó el mandatario alzando el pañuelo que porta habitualmente.