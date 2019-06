Invitan a reciclar libros por dinero

Ante la próxima salida del fin de cursos, autoridades estatales, a través del programa Tam Recicla, invita a los planteles educativos para que se registren y puedan donar sus libros y recibir dinero a cambio.

Se pide a los estudiantes que no contaminen el medio ambiente y por el contrario no tiren las hojas, cuadernos o libros, que ya no van a usar.

El programa ofrece comprar los útiles escolares y pagar un peso por kilogramo, acciones que se iniciaron hace meses en Reynosa, pero no hay límite de inscripción, por lo que todavía pueden registrarse.

Gilberto Estrella Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ha reiterado que con este programa se busca cuidar el medio ambiente.

En Reynosa diversas escuelas están participando y entregando los libros y cuadernos, con el dinero que obtienen pueden hacer mejoras o cubrir necesidades en sus instituciones. Para mayor información en Reynosa, lo directivos o padres de familia interesados en participar, pueden llamar al 812-065-1553.

Cada ciclo escolar que termina miles de libros y cuadernos son tirados a la basura y con el programa, se busca cuidar el medio ambiente, reciclar y apoyar a las instituciones educativas.

