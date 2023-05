No hay condiciones para reducir la jornada laboral

La iniciativa de reducción de jornada laboral que ya se debate entre los legisladores federales, afectaría principalmente a la pequeña y mediana empresa, por lo que no están en condiciones de enfrentar esta situación.

Indicó que las empresas de entrada se verían impactadas por 386 mil millones de pesos a nivel nacional.

"Sabemos que es necesario, también somos parte de la plantilla laboral de nuestras propias empresas, la necesidad de poder tener un jornada de descanso que permita que tengas la internación con nuestra familia, emocionalmente el nivel de estrés es muy alto, y más allá de las operaciones de las empresas, es porque venimos de una etapa de salud en donde ya había un consideración de estrés, sumamos la inflación y fluctuaciones en la economía", comentó.

"Y sí sumamos lo de la jornada laboral, consideramos que no estamos en condiciones de poder abordar este tema, porque estamos apenas recuperándonos de la situación de pandemia, en la parte económica", agregó.

La dirigente empresarial explicó que es importante comprender que no se puede asumir todos los cambios de de golpe, e hizo un llamado a los legisladores federales para tomen todos los pros y contras, en consideración al momento de emitir su voto.

"A nuestros legisladores, les decimos que necesitamos que estudien previamente estas iniciativas y se encuentren los mejores momentos para organizar estos cambios, que también no son los más ideales cuando estás a punto de terminar un sexenio", recalcó.

López Hernández señaló que los empresarios tienen el reto de incrementar la productividad para que no sea a razón de elevar la jornada laboral, aunque las más afectadas serán la pequeña y mediana empresa.

"Sí estamos considerando que vaya a ver afectaciones ¿en dónde?, en las pequeñas empresas; las grandes empresas claro que van a recibir un impacto, pero en la pequeña empresa es donde vemos que que va a recibir un impacto mayor, porque ahora las que tenían sus jornadas de seis días, van a tener que emigrar a tener de cinco días y cómo cubrir ese sexto día, ya sea con otro turno o mantener cerrado su negocio", expresó.

La presidenta de Coparmex local explicó que además, las empresas cautivas, las que sí pagan impuestos, son las que se verán afectadas y pidió que se trabaje en la mejora regulatoria y combatir la informalidad.

"Porque sabemos que nuestros compañeros que están en la informalidad, no les va afectar, porque si bien no pagan sus jornadas laborales en base a un timbrado de nómina, o en base a un sector donde llegue la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a hacerte una inspección, de que estás manejando los criterios de las jornadas laborales, ellos son exentos a ello, porque no existe un sistema que los regule", recalcó.