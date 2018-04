Invita párroco a tener acercamiento con Dios

Miguel Alemán, Tam.- Durante la solemne misa de este Domingo de Pascua, el párroco Santiago Hinojosa lanzó una extensiva invitación a toda la comunidad católica de San Francisco de Asís para que tengan un verdadero acercamiento con Dios.

“Fue un gran gusto haber estado en medio de esta comunidad, yo como sacerdote tengo la tarea y encomienda de acercar y de llevar a la gente a Cristo, especialmente en estos días en los que celebramos ese grande acontecimiento, como es el amor de Dios que se manifiesta en su hijo Jesucristo, muerto y resucitado, y Cristo resucitado es el que nos da sentido a nuestra vida, en medio de todo como vamos viviendo, es Cristo resucitado el que no da la esperanza de una vida mejor cada día, yo como sacerdote tengo esa encomienda de anunciar el evangelio, de animar que la gente encuentre Pan, encuentre esperanza, de que el mal no tiene la última palabra, Cristo ha resucitado, Cristo ha vencido el mal y nosotros cristianos católicos, tenemos que estar convencidos de esa realidad, no caer en el pesimismo, en la desesperación, sino por el contrario, estar seguros, Cristo ha resucitado, Cristo vive y es la esperanza de cada uno de nosotros”, refirió el párroco Santiago Hinojosa, procedente de la Diócesis de Nuevo Laredo, quien estuvo oficiando las misas durante la Semana Santa en la Parroquia San Francisco de Asís en esta localidad.

Tan solo una semana de misas que se celebraron durante la Semana Santa bastaron para que el párroco Santiago Hinojosa procedente de la Diócesis de Nuevo Laredo, se ganara el aprecio y cariño de toda la comunidad católica de la Parroquia San Francisco de Asís, cuyos feligreses demostraron sentimientos encontrados al tener que despedirlo este Domingo de Pascua.

“Agradezco a toda la comunidad parroquial de San Francisco de Asís, porque yo también me llevo un gran sentimiento de gratitud, de alegría y de gozo, pues yo también recibo enseñanzas, nosotros de los fieles aprendemos mucho también, que Dios los bendiga y los invito para que se esfuercen por seguir a Cristo, ya que él es el centro de la vida y de su existencia, Cristo no falla, pues siempre está presente y es el que nos va a ayudar a seguir adelante”, finalizó diciendo al agradecer a Monseñor Enrique Sánchez, Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo.