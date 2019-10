Inviertes si hay demanda: Slim

Ciudad de México.

Para que se presentan crecimiento económico y desarrollo es importante que haya inversión, y para ello se requiere demanda más que confianza, señaló Carlos Slim.

"Inviertes si hay demanda", manifestó en conferencia de prensa.

Asimismo, indicó que el crecimiento económico sí es fundamental para que haya desarrollo, después de que en agosto pasado había sostenido que crecer o no crecer era "intrascendente".

"Claro que el crecimiento es fundamental para que haya desarrollo", comentó este miércoles.

"Sin haber desarrollo puede haber crecimiento", acotó.

Consideró que el Gobierno ha tomado una atinada política de austeridad con la disminución de gasto excesivo, pero opinó que se han perdido varias funciones clave en la alta burocracia que eran necesarias.

INVERTIRÁ 460 MMDP EN SEXENIO

Las inversiones que realizarán las empresas de Carlos Slim Helú a lo largo del sexenio en México superarán los 460 mil millones de pesos, aseveró en conferencia.

El presidente de Grupo Carso dijo que se trata de un cálculo que dependerá de las licitaciones que puedan ganar en el caso de infraestructura y los negocios que haga en diversas industrias como construcción, telecomunicaciones y energía.

"En el sexenio depende de mucho, pero pueden ser más de 100 mil millones de pesos (sólo en infraestructura), no hay un freno, no sólo para nosotros sino para el mercado, hay muchos proyectos y hay mucho dinero, entonces lo que se tiene que hacer es encausar ese dinero que hay mundialmente y en la banca nacional donde hay mucha liquidez", apuntó Slim Helú.

En el caso del sector de telecomunicaciones, el también presidente de América Móvil reveló que invertirán 40 mil millones de pesos anuales hasta finalizar el sexenio.

En el caso de Carso Energy, dijo que sus inversiones rondarán los 20 mil millones de pesos anuales, en tanto que en construcción de inmuebles serán 60 mil millones de pesos anuales.

El empresario aseguró que México es un país atractivo para inversionistas, pues incluso con la situación de enfrentamiento que tiene Estados Unidos con países de Asia, particularmente China, el País se vuelve aún más atractivo.

Respecto al T-MEC, dijo que va a ser importante que se firme porque tendrá mejores condiciones, pero afirmó que no hay de qué preocuparse porque el TLCAN sigue vigente.

"Este Tratado hasta donde pintan las cosas no veo yo por qué no se deba aprobar, más con Estados Unidos y sus conflictos con el mundo, con Asia, China, somos complementarios, no competimos con ellos y entre mejores ingresos tenga México, mejor cliente tiene Estados Unidos", comentó Slim.