Investigan el asesinato de Michell

La presentadora de televisión y modelo Michell Pérez Tadeo, conocida como Michell Simón, ha sido hallada muerta este martes en Santo Tomás Ajusco, en la alcaldía de Tlalpan ( al sur de Ciudad de México), según han informado las autoridades. La Fiscalía de Ciudad de México ya investiga el caso como un feminicidio aunque no descarta otras hipótesis, tal y como ha informado el portavoz del organismo, Ulises Lara López.

Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, la joven trabajaba para la cadena Olmeca TV y había emigrado a la capital en 2013 para cumplir su sueño de labrarse una carrera como conductora de deportes. En una entrevista con el medio local Imagen del Golfo, el pasado 5 de enero, Simón contaba que su primer acercamiento con la televisión había sido como modelo, para después empezar su carrera como reportera y ayudante de producción a los 18 años. "Comencé jalando cables", decía la presentadora. Después de llegar a la capital, en palabras de la propia Simón, había enfocado más su carrera en la actuación y el modelaje, aunque seguía estudiando para ser locutora deportiva y trabajó como conductora en el programa Hoy Fútbol de Aym Sports y en la emisora 88.9 noticias, de Grupo Acir.

IDENTIFICADA POR SU FAMILIA

Tras el hallazgo de su cuerpo en la zona boscosa del Ajusco, la presentadora fue identificada por su familia gracias a sus tatuajes. Cinco periodistas han sido asesinados en lo que va de año. Aún no está claro si el feminicidio de Simón está relacionado con su labor periodística y su exposición en medios y redes sociales. El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) por el momento, descarta su trabajo de comunicadora como móvil del asesinato. "Por lo pronto, no estamos viendo el caso como un ataque contra la prensa, ya que al parecer la víctima no estaba ejerciendo actualmente el periodismo. Más bien tiene características de un feminicidio, el cual es espantoso. Hemos hablado con algunas fuentes en Veracruz. Michell Simón era muy querida y conocida en Coatzacoalcos", asegura Jan Albert Hootsen, director de la organización. Desde Artículo 19, asociación encargada de la protección de la libertad de expresión, aseguran que también están dando seguimiento al caso. Entre las condolencias por su muerte, se encuentran las de colegas y amigos que han recordado a la presentadora con cariño. Simón era madre de una niña de cuatro años.

Realizan inspecciones

- Agentes de la policía ya han realizado diversas inspecciones en la zona y han entrevistado a testigos, aunque todavía no han señalado ninguna causa de la muerte a la espera del resultado de la autopsia. Simón había perseguido oportunidades de trabajo como actriz y conductora en varios cástings para Televisa y Tv Azteca, las dos principales cadenas del país. En 2016, participó en la película de Netflix, Salvaje Tentación

- La presentadora se había hecho eco de las protestas contra la violencia feminicida en México y los prejuicios que sigue habiendo sobre el desnudo de mujeres en el cine. "Está cañón el tema del acoso. Sí he sufrido de eso y lo he sobrellevado", señalaba el pasado enero al hablar sobre el ciberacoso que recibía a través de redes sociales

- El 9 de marzo de 2020 decidió unirse al paro nacional de mujeres que se alentó en todo el país contra la violencia de género. "Me aterra aparecer como en la siguiente foto [en la que simulaba estar desaparecida] y si soy yo la siguiente, quiero ser la última", escribió en sus redes sociales. Dos años después de aquello, su familia llora su pérdida. Horas después, se confirmaba el feminicidio de otra joven a pocos kilómetros de donde encontraron el cadáver de Simón.

La sepultan con mariachi

En medio de una gran consternación de sus exvecinos y familiares, los restos de la joven Michelle Pérez, conocida como Michell Simón en redes sociales, asesinada en la Ciudad de México, arribaron durante la madrugada a su natal Coatzacoalcos, en el sur de Veracruz.

Familiares y amigos recibieron a la actriz y comentarista deportiva, posteriormente se ofició una misa de cuerpo presente en honor a la mujer que migró a la capital del país para cumplir sus sueños.

Por la tarde, con mariachis y en una ceremonia sencilla, fue despedida en su última morada en el panteón Lomas de Barillas, donde familiares y amigos exigieron justicia. Aunque hace un par de años había abandonado el puerto de Coatzacoalcos, sus exvecinos la recordaron con cariño y reporteras de la zona evocaron su paso como comentarista deportiva en distintos medios locales.

El Universal