Investigadores entran por primera vez a recoger muestras del ataque químico

Los expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) han llegado este sábado uno de los lugares de Duma, en Siria, que fueron afectados por el ataque del 7 de abril en esta localidad. Los investigadores se han desplazado hasta la zona para recoger muestras que puedan ser analizadas para determinar si se utilizaron armas químicas, prohibidas internacionalmente. La misión evaluará la situación y considerará los pasos a tomar en el futuro, incluida la posibilidad de una segunda visita a Duma, ha expuesto la OPAQ en un comunicado.

Las denuncias de que el régimen de Bachar el Asad bombardeó Duma con gas letal derivaron en la intervención militar de EE UU, Francia y Reino Unido. La ciudad, situada unos 10 kilómetros al noreste de Damasco, ha estado controlada por facciones rebeldes durante casi seis años hasta que el 12 de abril, cinco días después del supuesto ataque, volvió a ondear la bandera del régimen.

Las muestras recabadas por los investigadores de la OPAQ serán transportadas hasta el laboratorio de la organización en Rijswijk (cercana a La Haya) y después serán enviadas a los laboratorios designados por la organización, donde serán analizadas. "En función del análisis de las muestras y de otra información y material recogido por el equipo, la misión preparará un informe para remitirlo a los Estados miembros de la Convención de Armas Químicas", se señala en el comunicado. En el informe, se determinará si en Duma se usaron o no agentes tóxicos, pero no señalará a los culpables. La delegación de nueve inspectores llegó el pasado sábado a Damasco y hasta hoy, una semana después, no ha podido entrar en Duma.

En circunstancias idóneas, el equipo de expertos de la OPAQ llegaría a la escena del crimen horas después de que este ocurra, como sucedió con la investigación del envenenamiento que sufrieron el espía ruso Serguéi Skripal y su hija en marzo en Inglaterra. En esta ocasión, los nueve inspectores han accedido a la zona 14 días después del supuesto ataque. EE UU ha acusado a Rusia de haber manipulado las pruebas desde que tomaron el control de Duma. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, lo ha negado rotundamente. El Kremlin también ha asegurado que sus expertos ya han trabajado en la zona y que no han hallado rastro alguno del uso de sustancias tóxicas.