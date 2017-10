Inundan aguas negras hogares en Las Mitras

Reynosa, Tam.- Desde hace dos años, los vecinos de la colonia Las Mitras se han convertido el epicentro de las descargas residuales provenientes de la colonia Revolución Obrera, que por inoperancia del cárcamo de este sector, las aguas negras corren rumbo a las casas y calles aledañas, lo que impide cualquier actividad y además genera un foco de infección.

Yahaira Zulema Cavazos, presidenta del comité de vecinos de Las Mitras, detalló que desde hace dos años, han padecido por causa de las descargas residuales de aguas, las cuales provienen de la colonia Revolución Obrera, la capacidad del cárcamo es insuficiente para tratar las aguas negras, mismas que se devuelven y brotan quedan al aire libre por las calles, rumbo a Las Mitras.

En el cruce de las calles Coahuila y Mitras se han formado auténticos ríos de aguas residuales, en donde los residentes solamente salen a bordo de sus autos, pues caminar es imposible ante el exceso de aguas malolientes.

Incluso se han registrado algunos casos de dengue entre los vecinos, las afectaciones por conjuntivitis y vías respiratorias son frecuentes, pues los olores de las aguas residuales son insoportables durante todo el día.

A unas calles del rumbo se encuentra estacionada una motobomba extractora, pero desde hace unos días no funciona, no hay personal a cargo de la operación de la misma y el apoyo de traslado de agua hacia otro pozo de visita, para evitar las filtraciones e inundaciones no es posible, por estar en abandono temporal.

Los quejosos solicitaron el respaldo lo mismo de la Comapa, como del Ayuntamiento, pues cuentan con al menos unos 15 comprobantes de reportes que han dirigido al gobierno municipal en las audiencias ciudadanas.

“Hemos asistido en muchas ocasiones a las audiencias, les pedimos que apoyen e intervengan a solucionar este mugrero, pero se limitan a decirnos que sí, que ya vienen y no pasa nada, queremos que vengan a responder y no solo digan lo que no van a cumplir”, dijo molesta Cavazos.





REPORTES. Al menos en 15 audiencias ciudadanas han reportado el problema de aguas residuales, sin respuesta a la fecha.