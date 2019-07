Interés por entrar a la policía militar

Más de 30 personas mostraron interés en reclutarse como policía militar por lo que solicitaron información en el módulo que fue instalado ayer por parte de autoridades militares.

Al respecto habló el Teniente de Sanidad Iván García Cerón quien estuvo al frente de un módulo instalado en la Feria del Empleo 2019 celebrada ayer en el auditorio municipal.

Los requisitos son tener edad entre 18 y 29 años, tener una estatura mínima de 1.60 Mts para personal masculino y 1.55 para mujeres; un índice de mas corporal de 27.9 que es la relación entre el peso y la talla,

No tener tatuajes o si tiene alguno que no sea visible y que no sea máximo de 10 centímetros; para las mujeres las únicas perforaciones permitidas son las de los lóbulos de las orejas.

Los beneficios que obtienen son seguro de vida, seguro médico integral para personal militar así como para su familia directa y prestaciones de la ley.

En caso de cubrir los requisitos establecidos, se revisa la documentación en el campo militar de Reynosa y de ahí es llevada al campo de Apodaca, Nuevo León y de ahí los expedientes son entregados al centro de reclutamiento.

Hasta que el aspirante causa alta ya se les da lo básico que es la adaptación que es del medio civil al campo militar, proceso que dura dos meses, concluyó García Cerón.