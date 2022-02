Insuficiente la tarifa diferenciada de AyD

"No lo veo mal, pero no es suficiente (la propuesta)", dijo Colosio, al ser cuestionado sobre la tarifa diferenciada.

"Porque no se trata de cobrar más, se trata de ahorrar el agua, se trata de que las personas que no estén pagando su consumo paguen, pero independientemente de cuánto consumas, que ahorres el agua y consumas estrictamente lo indispensable".

Tras ser cuestionado si su voto sería en contra de la propuesta de la paraestatal, el Alcalde afirmó que aún evalúa el sentido de la votación.

"Tengo que evaluarlo y ponderarlo con todos, no quiero tomar una decisión que no sea dentro de ese Comité", expuso.

"Si no va acompañada de fuertes acciones tendientes a sembrar consciencia y sobre todo también a hacer que las personas que actualmente no están pagando paguen, no va haber tarifa que alcance.

"Tenemos que sembrar esa corresponsabilidad entre toda la gente que usamos el agua, todos la ocupamos".

El viernes, Grupo REFORMA reveló que AyD plantea cobrar una tarifa diferenciada pegando a quienes más consuman agua.

Incluso, diputados federales del PAN revelaron que en una reunión privada con el titular de AyD, Juan Ignacio Barragán, la les informaron que la nueva tarifa aplicaría a los consumidores de más de 40 metros cúbicos de agua al mes.

NO RELLENAR ALBERCAS

Ante la escasez de agua que enfrenta la entidad por la sequía, el Municipio de Santiago pidió a los dueños de quintas localizadas en este territorio no rellenar las albercas hasta en tanto no mejore la situación.

David de la Peña, alcalde santiaguense, afirmó que no hay condiciones para estar usando las albercas ante el problema grave de la falta de agua.

"En Santiago tenemos el tema de las albercas y de las quintas, hemos exhortado a la población a que ahorita no utilicen sus albercas, que no estén rellenando por el mismo tema que estamos pasando por una crisis importante de agua", demandó de la Peña.

"Le pedimos a la población que no utilice el tema del agua potable para rellenar sus albercas".

Además, el Munícipe priista señaló que como autoridad municipal retiraron los medidores de plazas y parques públicos para no usar agua potable para regarlos y que todo sea agua tratada.

"Nosotros también como Municipio ahorita todos los medidores de las plazas públicas se encuentran sin medidor para poder ahorrar agua y lo que se utilice y se riegue sea con aguas tratadas", agregó.

EMITEN MEDIDAS

Bajo nivel de La Boca

- Ante los bajos niveles de almacenamiento que presenta la Presa La Boca, en Santiago, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una serie de medidas que entrarán en vigor a partir de este lunes.

La mayoría de lo planteado por la dependencia federal ya habían sido anunciadas por el Estado, a través de Agua y Drenaje de Monterrey.

- A través de un comunicado, la dependencia estableció que se trabaja en una batería de 24 pozos en la Macroplaza y el reforzamiento de un ducto en el Parque Fundidora.

- También se equiparán 30 pozos profundos y la construcción de otros 16 pozos en el sur de la zona metropolitana de Monterrey.

Luis Donaldo Colosio.

David de la Peña.