Inspirado por Kobe

El niño de origen mexicano al que inspiró Kobe Bryant, está cerca de convertirse en el sexto jugador tricolor que milite en la NBA.

Jaime Jaquez, de 2.01 metros, podría llegar al mejor basquetbol del mundo en junio próximo.

El joven de 20 años buscará en las siguientes semanas el campeonato en su tercer campaña con los Bruins de UCLA de la NCAA, y después decidirá si entra al próximo Draft de la NBA; varios sitios especializados lo colocan con un lugar seguro en la Liga.

Jaquez, quien representó México en los Juegos Panamericanos del 2019, reveló que más que presión por alcanzar las duelas de la NBA, quiere ser la esperanza de millones de niños latinos.

"No necesariamente siento presión por eso (convertirse en el sexto mexicano en llegar a la NBA), más que nada quiero representar y ser la esperanza para los latinos que me siguen, pero también lo quiero hacer por mí, porque ha sido un sueño de toda la vida, y el hecho de que puedo ser eso para otros niños latinos que me siguen, eso lo hace especial", dijo.

En el cuarto de Jaime hay 2 pósters de Kobe Bryant, su inspiración.

Jaquez ya vistió el jersey de la Selección Mexicana y quiere volver a hacerlo, sus raíces las tiene muy presentes. Contó que el pozole verde y tamales que le prepara su abuela son de sus comidas favoritas, y recordó los viajes que hacía de niño a México.

"Fui a visitar la casa de mi bisabuela en Guadalajara cuando era pequeño, íbamos allá todo el tiempo, y recuerdo que hacía mucho calor y había una feria a la que íbamos, jugábamos afuera y no tenía preocupaciones, y tú sabes, salíamos a una tienda donde vendían un tipo smoothie con canela, no recuerdo cómo se llaman (esquimos), pero lo recuerdo como una de las mejores cosas", comentó entre risas.

LA CLAVARÁ CON LAS ESTRELLAS

México estará presente en el Juego de Estrellas de la NBA.

El delantero tricolor Juan Toscano participará en el Slam Dunk Contest (Concurso de Clavadas) que se realizará el sábado 19 de febrero en Cleveland.

Toscano, de 28 años, tendrá una actuación histórica para el basquetbol mexicano, pues nunca ha contado con un representante en los eventos del Fin de Semana de las Estrellas.

Juan buscará el trofeo de las clavadas junto con Jalen Green, Cole Anthony y Obi Toppin.

En esta campaña Toscano ha visto acción en 49 duelos, donde promedia 4.6 puntos, 2.7 rebotes y 1.9 asistencias con Golden State, que actualmente tiene marca de 38-13, la segunda mejor de la Liga.

El Concurso de Clavadas se instaló en la NBA en 1984, y desde entonces ningún mexicano ha disputado ese concurso ni el de triples, de los cuales la Liga dará a conocer a los participantes.

A EMULAR A NÁJERA

La actuación que tuvo Jaime Jáquez, hace un año, y que metió a UCLA hasta el Final Four, le ayudó al delantero tricolor a llenarle el ojo a los scouts de la NBA.

El mexicano tendría hoy un sitio "seguro" en el Draft según los especialistas en Estados Unidos, pues lo colocan para ser reclutado a final de primera ronda o en la segunda.

De los 5 mexicanos (Horacio Llamas, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón, Jorge Gutiérrez y Juan Toscano) que han botado el balón en la NBA, solo el chihuahuense Nájera llegó vía Draft, en el 2000, proveniente de Oklahoma.

Las siguientes semanas serán claves para Jáquez, además del torneo de marzo, para afianzar un sitio en el Draft si decide dar el brinco al profesional y no ir por un cuarto año colegial.