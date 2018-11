Insiste Coparmex en cuestionar a AMLO

Matamoros, Tam.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) responsabiliza directamente al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sobre las consecuencias que traiga el cancelar el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, puesto que la consulta que se hizo es “no legal y no constitucional”, por lo que sería una decisión propia o de su gobierno, reveló Juan Carlo Hernández Flores.

El presidente de este organismo empresarial manifestó que esta es la postura tomada a nivel nacional y en caso de que cuando entre como nuevo presidente de la república mexicana cancele esta construcción, será una responsabilidad de su gobierno; “nosotros decimos que hay procesos legales en la constitución para hacer este tipo de consultas y esta no fue en base a sus principios”.

En rueda de prensa, junto al representante nacional de Coparmex, Juan Rodrigo Moreno González, se dijeron que la decisión de cancelar el aeropuerto de la ciudad de México que está en construcción es un grave error porque hay fondos de capitales no solamente nacionales sino internacionales y que pone en entre dicho la viabilidad de hacer inversiones en nuestro país.

“La incertidumbre que generamos es un riesgo, como país podría elevar las tasas de interés y hacer más costoso invertir en nuestro país, mas allá de lo que vienen diciendo las calificadoras globales, más allá de lo que vienen diciendo los bancos internacionales de nuestro país”, dijo.

El principal reto que tenemos es trabajar por el estado de derecho y arrancar de esta manera no lo es, por eso le hemos pedido al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que reflexione y que no cancele la construcción de este aeropuerto, resalto.

El aeropuerto representa un detonante económico para México, no es solamente para los que viajen, y sacarse de la manga un proyecto que incluye 2 pistas no es viable, costaría mucho más arrancar este nuevo proyecto, no aprobamos la decisión que se ha tomado y estamos negados a que continúe con ese posicionamiento, finalizó el presidente de la Coparmex Matamoros.